Photoangel/Freepik Ao longo de 2024, as bandeiras tarifárias variaram conforme as condições climáticas e os níveis dos reservatórios.

A Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) informou nesta sexta-feira (29) que a bandeira tarifária será verde no mês de dezembro. Com isso, os consumidores não terão cobrança adicional nas contas de luz , refletindo uma melhora nas condições de geração de energia no país.

Segundo a Aneel, as chuvas intensas registradas entre outubro e novembro contribuíram para a recuperação dos reservatórios das hidrelétricas, permitindo a substituição de fontes termelétricas, que possuem custo mais elevado.

Em nota, a agência destacou que "o período chuvoso mais intenso favoreceu a geração de energia hidrelétrica, com custo de geração inferior ao de fontes termelétricas".

No mês de novembro, vigorou a bandeira amarela , com um custo adicional de R$ 1,88 a cada 100 quilowatts-hora (kWh) consumidos. Esse valor será zerado em dezembro, proporcionando alívio aos consumidores.

Ao longo de 2024, as bandeiras tarifárias variaram conforme as condições climáticas e os níveis dos reservatórios. Nos primeiros seis meses do ano, a bandeira verde esteve em vigor, mas o cenário mudou em julho, quando a bandeira amarela foi acionada.

Em agosto, o país voltou à bandeira verde, mas nos meses seguintes registrou bandeiras vermelhas nos patamares 1 e 2, até chegar à amarela novamente em novembro.

Com a nova classificação, a Aneel espera que a redução de custos nas contas de luz impacte o orçamento das famílias e o consumo no fim do ano.