Foto: Vinicius Loures/Câmara dos Deputados Fernando Haddad, ministro da Economia, fará anúncio sobre cortes de gastos e mudanças no IR





Fernando Haddad, ministro da Economia , fará um pronunciamento no rádio e na TV na noite desta quarta-feira (27) para explicar o novo teto para pagamento do Imposto de Renda , assim como detalhar o pacote de corte de gastos decidido pelo governo.



Estima-se que o comunicado durará de 7 a 18 minutos, de acordo com documento. Um dos principais pontos do discurso discutirá o aumento do teto para isenção do IRPF - Imposto de Renda da Pessoa Física , que deve passar a ser para pessoas que ganham até R$ 5 mil no mês.

O governo explica a mudança do teto como contraponto a partes do pacote de corte de gasto s que deverão afetar benefícios sociais. Assim, espera-se diminuir o impacto das mudanças para pessoas que recebem salário mínimo.

IRPF hoje

Até hoje, a isenção é para pessoas que ganham até dois salários mínimos, ou R$ 2.824. O Projeto de Lei Orçamentária de 2024 não previa nenhum reajuste da faixa de isenção com o aumento previsto para o salário mínimo.

A mudança da faixa de isenção do IRPF foi uma das promessas durante a corrida presidencial de Lula , e desde o início do governo ele pressiona Haddad para aderir. O ministro, no entanto, teve preferência por economizar despesas para garantir que não estourasse o arcabouço fiscal.

Medida populista

A medida é vista como populista por muita gente. Isso porque é pensada para favorecer massas, ao passo que a correção na tabela será, possivelmente, a partir da taxação de grandes fortunas .

O governo pensa, hoje, em criar um imposto mínimo de taxação sobre distribuição de lucros e dividendos (ou taxar diretamente os dividendos). Mas Haddad garantiu que, pelo menos este ano, não haverá taxação.