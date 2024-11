Agência Brasil IRPF 2024: quais gastos com saúde podem ser abatidos da declaração?

A Receita Federal libera nesta sexta-feira (22), a partir das 10h, a consulta ao segundo lote residual de restituição do Imposto de Renda 2024 . Este lote inclui os contribuintes que caíram na malha fina . O pagamento será realizado no dia 29 de novembro e beneficiará 221.597 pessoas.

Para verificar se terá direito à restituição, o contribuinte pode acessar o site oficial da Receita Federal, informando o CPF, a data de nascimento e o ano da declaração (2024), no endereço www.restituicao.receita.fazenda.gov.br.

Além do site, a consulta também pode ser feita por meio do aplicativo Meu Imposto de Renda, disponível para dispositivos Android e iOS. A ferramenta permite não apenas verificar a liberação da restituição, mas também consultar a situação cadastral do CPF.

O valor da restituição será creditado na conta informada pelo contribuinte durante a entrega da declaração, ou na chave PIX indicada.

Quem recebe a restituição no 2º lote residual? O total de R$ 558,8 milhões será pago ao longo do dia 29 de novembro. Desse montante, R$ 306,8 milhões serão destinados a contribuintes que possuem prioridade legal, enquanto 73.151 contribuintes não prioritários também receberão neste lote.

Entre os beneficiados estão:

4.802 contribuintes com 80 anos ou mais;

34.287 pessoas entre 60 e 79 anos;

3.570 pessoas com deficiência física ou mental, ou com moléstia grave;

8.898 docentes que têm o magistério como principal fonte de renda;

8.643 moradores do Rio Grande do Sul afetados por enchentes;

88.246 pessoas que utilizaram a declaração pré-preenchida ou pediram a restituição via PIX;

73.151 contribuintes não prioritários.

Calendário de Restituição do Imposto de Renda 2024:

1º lote de restituição - pago em 31 de maio

2º lote de restituição - pago em 28 de junho

3º lote de restituição - pago em 31 de julho

4º lote de restituição - pago em 30 de agosto

5º lote de restituição - pago em 30 de setembro

1º lote residual de restituição - pago em 31 de outubro

2º lote residual de restituição - consulta em 22 de novembro e pagamento no dia 29

Como consultar a restituição?

Para saber quando irá receber a restituição, acesse o site "Meu Imposto de Renda" e, na lista de serviços, clique em "Consultar a Restituição". Basta informar o CPF, o ano da declaração (2024) e a data de nascimento.

Caso queira mais informações detalhadas, acesse o portal e-Cac, onde será possível verificar o status da declaração, se há pendências ou divergências, e se o contribuinte está na "malha fina". No e-Cac, também é possível fazer a retificação de eventuais erros encontrados na declaração. Para acessar o e-Cac, é necessário ter conta de nível prata ou ouro no Gov.br.