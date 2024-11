EVARISTO SA/AFP O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o ministro Fernando Haddad, 3 de julho de 2024 em Brasília

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se reuniu na manhã desta segunda-feira (25) com a equipe econômica para tentar fechar o pacote de corte de gastos. O anúncio é aguardado para acontecer ainda hoje ou amanhã, segundo o ministro da Fazenda, Fernando Haddad.

Lula convocou para a reunião os ministérios que integram a Junta de Execução Orçamentária (JEO), órgão que orienta o presidente nas decisões de política fiscal. Sendo assim, estão presentes:

Rui Costa, ministro da Casa Civil;

Fernando Haddad, ministro da Fazenda;

Esther Dweck, ministra da Gestão;

Gustavo José de Guimarães e Souza, secretário-executivo do Ministério do Planejamento.

Corte orçamentário

O governo tem estudado várias medidas para assegurar a viabilidade nos próximos anos do arcabouço fiscal, regra que impõe o limite das despesas. Parte do pacote exigirá a aprovação do Congresso Nacional.

Entre as ideias em discussão está limitar o aumento do salário mínimo, mudar as regras de aposentadoria de militares e alterar o seguro-desemprego. Além disso, na última semana, Haddad apresentou uma proposta de incluir gastos específicos com a ala militar no corte orçamentário, medida endossada pelo ministro da Defesa, José Múcio.









Além da reunião com a equipe econômica, Lula deve se encontrar com seus ministros à tarde, em reunião que terá a presença dos chefes de outras pastas como Saúde, Educação e Defesa.