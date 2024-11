União da Juventude Socialista/Reprodução Manifestantes protestam pelo fim da escala 6x1 em São Luís, no Maranhão

A Avenida Paulista, em São Paulo, foi palco de um ato em defesa da proposta de emenda à Constituição ( PEC ) que busca acabar com a escala 6x1. A manifestação ocorreu na manhã desta sexta-feira (15), feriado da Proclamação da República , reunindo movimentos sociais e parlamentares que apoiam a medida. ( Veja as fotos da manifestação abaixo )



Além de São Paulo, outras capitais do Brasil também registraram manifestações, foram o caso de Rio de Janeiro (RJ), Belo Horizonte (MG) e São Luís (MA).



A proposta é de autoria da deputada federal Erika Hilton ( PSOL-SP ) e tem como principal objetivo reduzir a jornada de trabalho de 44 para 36 horas semanais. O ato teve início por volta das 9h, próximo à Avenida Brigadeiro Luís Antônio, e contou com o apoio de parlamentares como a deputada estadual Silvia Ferraro ( PSOL ) e o deputado federal Guilherme Boulos ( PSOL - SP ).



Reivindicações estampadas nos cartazes

Os manifestantes seguravam cartazes com frases como:

- "Fim da escala 6x1! Redução da jornada, sem redução de salários e direitos, para que todos trabalhem";

- "Por causa da escala 6x1 não temos lazer";

- "Vida além do trabalho".

Alexandre Bastos/Reprodução Manifestantes protestam em favor do fim da escala 6x1

A proposta ganhou destaque nas redes sociais recentemente, com apoio de diversos movimentos sociais que buscam mudanças nas condições de trabalho.

Nos últimos seis meses, Erika Hilton tem recolhido assinaturas para viabilizar o protocolo da PEC na Câmara dos Deputados. Até quarta-feira (13), a proposta já havia alcançado 216 assinaturas — superando o mínimo de 171 exigido.

No entanto, o processo ainda está no início. A PEC precisará ser analisada por comissões e aprovada nos plenários da Câmara e do Senado para se tornar realidade.

“A ideia é promover uma escala de trabalho mais equilibrada, permitindo ao trabalhador três dias de folga, incluindo os finais de semana, e garantir qualidade de vida sem reduzir direitos ou salários”, explicou Erika Hilton em entrevista recente.

União da Juventude Socialista/Reprodução Manifestante em Belo Horizonte protestando contra a escala 6x1





O que muda com a PEC?

Se aprovada, a PEC propõe:

- Substituir a escala 6x1 por um modelo que garanta três dias de folga;

- Reduzir a carga horária semanal para 36 horas, sem diminuição de salários;

- Alterar o regime atual, que prevê jornadas de até 8 horas diárias e 44 horas semanais, com possibilidade de 2 horas extras diárias.

Atualmente, a Constituição estabelece que a jornada de trabalho não pode ultrapassar os limites mencionados acima. O movimento em defesa da PEC busca alinhar o Brasil a práticas adotadas em outros países, onde jornadas reduzidas têm sido associadas a maior produtividade e melhor qualidade de vida.



