Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados Erika Hilton, deputada federal que propôs o fim da escala 6x1

A deputada federal Erika Hilton (PSOL) foi quem apresentou a proposta de emenda à Constituição (PEC) sobre o fim da escala 6x1 na Câmara dos Deputados. Aos 31 anos, a parlamentar é a primeira mulher trans e negra eleita para o cargo na história do Brasil, e lidera uma bancada no Congresso.

Conheça a história e a trajetória política da deputada, considerada uma das principais lideranças políticas do país.

História de vida



Erika Hilton nasceu em Franco da Rocha (SP), em 9 de dezembro de 1992, e cresceu na periferia de Francisco Morato, na Região Metropolitana de São Paulo. No início da adolescência, mudou-se com a família para Itu, no interior paulista, onde sofreu preconceito dos familiares evangélicos e da sociedade devido à sua expressão de gênero.



Aos quinze anos, foi expulsa de casa e foi morar na rua, onde recorreu à prostituição para sobreviver. Seis anos depois, foi resgatada pela mãe, voltou para a casa e retomou os estudos.

Hilton iniciou os cursos de pedagogia e gerontologia na Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), mas não os concluiu. Foi na faculdade onde teve o primeiro contato com o movimento estudantil e na luta pelos direitos de pessoas trans, o pontapé inicial para sua carreira política.

Carreira política

Em 2016, após ganhar notoriedade por se posicionar a favor dos direitos de pessoas trans e palestrar em várias faculdades, Hilton se filiou ao PSOL e se candidatou à vereadora de Itu, mas não foi eleita.

Dois anos depois, recebeu o convite para integrar a Bancada Ativista, grupo de nove pessoas que lançou candidatura coletiva para uma vaga na Assembleia Legislativa de São Paulo (ALESP). O grupo foi eleito com 149.844 votos, consolidando o primeiro mandato compartilhado da ALESP.

Em 2020, Hilton deixou o mandato coletivo na ALESP e se candidatou a vereadora da capital paulista. Ela foi eleita com 50.508 votos, tornando-se a vereadora mais votada do Brasil e a primeira mulher trans a ocupar uma cadeira na Câmara Municipal de São Paulo. Hilton chegou a concorrer pela presidência da Câmara, mas foi derrotada pelo vereador Milton Leite (DEM), por 49 votos a 6.

Nas eleições presidenciais de 2022, Erika Hilton se candidatou ao cargo de deputada federal pelo PSOL de São Paulo. Novamente, fez história: foi eleita com 256.903 votos e se tornou a primeira mulher negra e trans a ser eleita deputada federal no país.

Atuação parlamentar

A deputada federal atua, sobretudo, nas principais comissões voltadas para a defesa dos direitos humanos, da diversidade e das minorias. Desde que tomou posse do cargo em 2023, Hilton apresentou 420 propostas legislativas e relatou duas delas, mostrando uma presença ativa no plenário com 143 votações e 22 discursos.

Nas comissões, é membro titular da Representação Brasileira no Parlamento do Mercosul, da Comissão de Direitos Humanos, Minorias e Igualdade Racial e do Grupo de Trabalho sobre a Regulamentação das Redes Sociais.

Além disso, é suplente em comissões estratégicas, como a de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família, e a de Legislação Participativa.

Reconhecimento

Em 2021, Erika Hilton recebeu dois prêmios: o “Generation Change”, promovido pela MTV durante o Europe Music Awards de 2021; e o de "Personalidade Destaque de 2021" pela Revista IstoÉ.

Nos anos seguintes, recebeu o prêmio Claudia Wonder, concedido a personalidades trans que se destacam em diversas áreas de atuação; e

Internacionalmente, Hilton foi destaque em uma das edições do “Next Generation Leaders”, ranking elaborado pela revista Time; o título de “Most Influential People of African Descent” ("pessoa influente de descendência africana"), apoiado pela ONU; e foi eleita uma das "100 mulheres mais inspiradoras e influentes do mundo em 2022" pela BBC.

Além dos prêmios, Erika tem um grande apoio dos seus eleitores e de diversos nomes da cultura brasileira. Ela já participou de programas de entretenimento, como o "De frente com Blogueirinha", por exemplo, e tem presença ativa nas redes sociais.

Em 2023, no Prêmio Congresso em Foco ficou em sexto lugar na categoria "Melhores na câmara pelo júri especializado", segundo lugar em "Melhor na câmara pela internet" e segundo lugar em "Melhores na câmara pela internet - Região Sudeste" - em 2024, foi premiada novamente em todas as categorias.