Wikipedia Proclamação da República marcou o fim da monarquia e a adoção do regime republicano

Nesta sexta-feira, dia 15 de novembro , o Brasil celebra a Proclamação da República , data histórica que marcou o fim da monarquia e a adoção do regime republicano . O feriado nacional traz mudanças no funcionamento de diversos serviços no país. Confira o que abre e o que fecha durante o feriado.

Repartições públicas

Os órgãos públicos municipais estarão fechados, exceto os serviços essenciais, como saúde, transporte, segurança, abastecimento de água e energia elétrica, que operarão com esquemas de plantão. Já os serviços administrativos e não essenciais estarão suspensos.

Bancos

Todas as agências bancárias em todo o Brasil estarão fechadas no dia 15 de novembro. Caso você tenha carnês ou contas com vencimento nesta data, os pagamentos poderão ser feitos no dia 18 de novembro sem a cobrança de juros.

As agências voltam a funcionar normalmente na segunda-feira (18). O Pix continuará disponível para transações eletrônicas. Quanto aos caixas eletrônicos, o funcionamento pode variar conforme a instituição bancária, mas o serviço estará acessível na maioria dos casos.

Exceção: No Rio de Janeiro, devido aos feriados municipais relacionados à Cúpula do G20, as contas podem ser pagas até o dia 21 de novembro sem juros.

Bolsa de Valores

A B3 (Bolsa de Valores de São Paulo) estará fechada no dia 15. As atividades serão retomadas normalmente na segunda-feira.

INSS

As agências do INSS estarão fechadas no feriado de 15 de novembro, com o retorno das atividades na segunda-feira. No Rio de Janeiro, devido aos feriados municipais, as agências também estarão fechadas nos dias 18 e 19. O atendimento telefônico através do número 135 estará disponível durante todo o feriado.

Correios

As agências dos Correios estarão fechadas no feriado. Algumas unidades que funcionam aos sábados podem ter horários alterados, sendo necessário consultar as unidades específicas para mais informações.

Lotéricas

As lotéricas, de acordo com a Caixa Econômica Federal, funcionarão de forma facultativa, com os donos das unidades decidindo se abrirão ou não. No Rio de Janeiro, onde há feriados municipais nos dias 18 e 19, as lotéricas também podem ter horários diferenciados.

Shoppings e comércio de rua

O funcionamento do comércio de rua é facultativo. Já os shoppings centers operam com horário reduzido: as lojas estarão abertas das 14h às 20h, enquanto as praças de alimentação e áreas de lazer funcionam das 12h às 21h.

Postos de combustíveis

A ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis) determinou que os postos de combustíveis devem funcionar normalmente, das 6h às 20h, inclusive em feriados.

Rodízio de veículos em São Paulo

Em São Paulo, o rodízio de veículos estará suspenso no feriado de 15 de novembro. Assim, veículos com placas terminadas em 9 e 0 poderão circular livremente no centro expandido da cidade, onde o rodízio é normalmente aplicado. O rodízio voltará a ser válido na segunda-feira.