Reprodução/ Tomaz Silva - Agência Brasil Rio de Janeiro vai receber delegações de diversas partes do mundo

O Rio de Janeiro vai receber a Cúpula do G20, que reúne as 20 principais economias do mundo, a partir desta quinta-feira (14) até a próxima terça (19). Para garantir a organização da cidade durante o evento, que acontecerá em meio a dois feriados, o prefeito Eduardo Paes assinou um decreto que institui um "megaferiadão" de seis dias.

A folga começa na sexta-feira (15), feriado da Proclamação da República; segue pelo fim de semana, no sábado (16) e domingo (17); avança pela segunda (18) e terça (19), dias determinados como feriados extraordinários devido à Cúpula; e se encerra na quarta-feira (20), quando é comemorado o Dia da Consciência Negra.





Quem vai trabalhar no 'megaferiadão' do G20?



Segundo o decreto assinado por Paes, a folga não contempla os serviços essenciais - ou seja, saúde e segurança, públicos ou privados; transporte público; coleta de lixo e limpeza urbana; serviços funerários e estabelecimentos atacadistas. Também devem trabalhar nos dias 18 e 19: