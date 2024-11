Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados Erika Hilton, deputada federal





Erika Hilton, deputada pelo PSOL - SP , revelou que terá no fim da tarde desta quarta-feira (13) uma reunião com o ministro Alexandre Padilha, da Secretaria de Relações Institucionais (SRI), a respeito da PEC que propõe o fim da escala 6x1. "A gente espera conseguir dialogar com o governo para entender quais são os próximos passos por parte do governo, como agente pode unificar as forças", disse.

A fala foi feita em coletiva de imprensa na tarde desta quarta-feira, organizada pela deputada para apresentar e discutir a PEC. Rodeada de aliados, respondeu perguntas e fez discursos.



Reuniões com Lira

Erika pretende, ainda, uma reunião com Arthur Lira, presidente da Câmera dos Deputados , para discutir PEC que propõe fim da escala 6x1 . "Depois que a gente conversar com ministro Padilha, eu pretendo procurar também o presidente Arthur Lira para conversar sobre o texto. Essa é o nossa expectativa: encontrar consenso, convergêncioa e força para o fortalecimento dessa pauta."





PEC contra a escala 6x1

A deputada também comentou que sente que há "apoio à pauta" por parte do governo. A PEC reuniu, até agora, 216 assinaturas. "A gente só quer estreitar e afinar essa relação com o Palácio do Planalto."

Isso não significa, necessariamente, uma aproximação de efetividade. Como Erika explicou, eles têm um longo caminho pela frente, e a PEC contra a escala 6x1 não foi protocolada nem existe cronograma de votação, pelo processo estar no início.

"Acho que pode ficar para a próxima legislatura. Há muita coisa para ser dialogada ainda," concluiu.