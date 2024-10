shutterstock A iniciativa conta com o apoio da Secretaria Municipal de Trabalho e Renda (SMTE)

No dia 30 deste mês, no Centro do Rio de Janeiro , haverá um feirão de empregos na Cinelândia (Praça Floriano), das 9h às 15h. O evento, intitulado Fórum Rio de Oportunidades, vai disponibilizar mais de 2.900 vagas de emprego. Para participar, os interessados deverão realizar um agendamento prévio pela internet, com confirmação da inscrição feita via WhatsApp.

De acordo com os organizadores, 22 empresas já confirmaram presença na feira, que contará com oportunidades para diversos níveis de escolaridade, incluindo ensino fundamental, médio e superior.

Dentre as vagas disponíveis, destacam-se posições como operador de caixa em supermercados, auxiliar administrativo, vendedor, analista contábil, gerente de loja, farmacêutico, técnico de enfermagem e mecânico.

Além das ofertas de emprego, o fórum oferecerá cursos de qualificação por meio de instituições como Universidade Estácio de Sá, Unisuam, Fundação Mudes, Instituto Proa, Viva Rio e Coletivo Aprendiz. O Sebrae também estará presente para oferecer orientações a empreendedores, e o evento contará com palestras e oficinas sobre temas como inteligência artificial e DJ.

A iniciativa conta com o apoio da Secretaria Municipal de Trabalho e Renda (SMTE).



Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Participe do nosso canal no WhatsApp e da nossa comunidade no Facebook.