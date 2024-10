Creative Commons e Marcos Santos/USP Imagens Receita Federal libera consulta a lote residual de contribuintes que saíram da malha fina

O contribuinte que caiu – e conseguiu regularizar sua situação - na malha fina do Imposto de Renda vai poder consultar se está incluso no lote residual a partir das 10h desta quinta-feira (24), acessando o site da Receita Federal, e clicando no seguinte link . Na sequência, é preciso informar o CPF e a data de nascimento. As informações são da Folha de S.Paulo.

Ao todo, está previsto o pagamento de mais de R$ 700 milhões em restituições a mais de 264 mil contribuintes que saíram da malha fina do leão neste ano e nos anteriores. O depósito do valor da restituição está previsto para a próxima quinta-feira (31), na própria conta bancária declarada pelo contribuinte.

Cerca de R$ 373,5 milhões pagos a contribuintes prioritários, como idosos acima de 80 anos (6.416), contribuintes entre 60 e 79 anos (46.689); com algum tipo de deficiência física ou mental ou doenças grave (5.219); e aqueles que utilizaram a declaração pré-preenchida ou optaram por receber via PIX (126.824). Ao menos 11.360 contribuintes do Rio Grande do do Sul também serão priorizados, por conta dos estragos feitos pelas chuvas de maio no estado.

O restante do valor será para pagar restituições a 53.433 contribuintes que não têm prioridade legal.

A consulta também pode ser feita pelo aplicativo Meu Imposto de Renda, em celulares e tablets.



Estão previstos pagamentos das restituições de ao menos mais quatro lotes residuais. Confira as datas:

- 29 de novembro

- 31 de dezembro

- 31 de janeiro de 2025

- e 28 de fevereiro de 2025



O contribuinte que cai na malha fina por erro no preenchimento da declaração do Imposto de Renda só obtém a restituição após enviar a declaração retificadora. Neste caso, o pagamento é feito nos lotes residuais, a partir de outubro.

O prazo para fazer a declaração retificadora sem que haja penalidades é de até cinco anos. No entanto, enquanto não entregar o IR sem pendências o contribuinte não recebe a restituição.