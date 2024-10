Agência Senado Galípolo

O Senado Federal realizará a sabatina de Gabriel Galípolo nesta terça-feira (8), visando analisar se ele está apto a assumir a presidência do Banco Central (BC) em 2025, sucedendo Roberto Campos Neto . A indicação de Galípolo foi feita oficialmente pelo presidente Lula em 28 de agosto.

A Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado conduzirá a sabatina às 10h. Caso Galípolo seja aprovado, seu nome será submetido ao plenário do Senado ainda nesta terça. Ele precisa do apoio da maioria dos membros da CAE para seguir adiante. A votação no plenário está prevista para as 14h.

Na segunda-feira (7), o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), se reuniu com Galípolo, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o líder do governo, senador Jaques Wagner (PT-BA), em um encontro informal.

O relator da indicação, Jaques Wagner, apresentou um parecer na segunda-feira afirmando que Galípolo possui as qualificações necessárias para a posição. Segundo o relatório, Galípolo não tem familiares ocupando cargos públicos relacionados ao BC, não é sócio de empresas e não enfrenta processos judiciais.

Roberto Campos Neto permanecerá no cargo até 31 de dezembro deste ano. Se aprovado, Galípolo assumirá a presidência em 1º de janeiro de 2025. Esta é a primeira mudança de comando no BC após a implementação da lei de autonomia do órgão, que entrou em vigor em 2021. O mandato do presidente do BC é de quatro anos, sendo que o indicado presidirá o banco durante os dois primeiros anos sob a administração que o nomeou e os dois anos seguintes sob o próximo presidente da República.

Atualmente, Galípolo é diretor de Política Monetária do BC. Campos Neto, escolhido pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), enfrenta críticas frequentes do presidente Lula, que o considerou um "adversário" devido à desvalorização do real em relação ao dólar.

O Banco Central opera com autonomia em relação ao governo. Assim, o presidente e os diretores do BC, apesar de indicados pelo presidente da República, cumprem mandatos que visam garantir a estabilidade do sistema financeiro, controlando a variação de preços e a taxa de desemprego.

A sabatina permitirá que os senadores avaliem a capacidade técnica e a imparcialidade de Galípolo. Durante a reunião da comissão, ele será questionado sobre suas estratégias para combater a inflação e se tomará decisões de forma independente ou sob influência do Palácio do Planalto. No plenário, seu nome será aprovado com a maioria simples dos votos dos presentes, em votação secreta.

Quem é Gabriel Galípolo? Gabriel Galípolo, economista de 42 anos, é o atual diretor de Política Monetária do BC. Nascido em São Paulo, ele foi secretário-executivo do Ministério da Fazenda no início da gestão de Fernando Haddad e ocupa a diretoria do BC desde julho de 2023. Formado pela PUC-SP, foi professor universitário de 2006 a 2021 e presidiu o banco Fator de 2017 a 2021.

Galípolo também atuou na campanha de Lula à Presidência e na equipe de transição do governo. No ano passado, foi o principal auxiliar do ministro da Fazenda e, em julho, exerceu a presidência do BC interinamente durante as férias de Campos Neto. Possui mestrado em Economia Política pela PUC-SP e é professor do MBA de PPPs e Concessões da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, em parceria com a London School of Economics.

Em 2007, Galípolo foi chefe da Assessoria Econômica da Secretaria de Transportes Metropolitanos do Estado de São Paulo e, no ano seguinte, diretor da Unidade de Estruturação de Projetos da Secretaria de Economia e Planejamento do estado.

