O Ministério da Gestão e Inovação divulga nesta terça-feira (8) as notas finais da prova objetiva e a nota preliminar da prova discursiva do Concurso Nacional Unificado (CNU) , também conhecido como "Enem dos Concursos".

Além disso, a partir de hoje, os candidatos poderão interpor pedidos de revisão das notas da prova discursiva. Também está aberto o prazo para a convocação de envio de títulos.

Segundo informações do Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos (MGI), a expectativa é que o resultado final do CNU seja divulgado em novembro de 2024. (Veja o cronograma completo ao final da matéria.)

O CNU centraliza concursos para contratação de servidores públicos em diferentes órgãos do governo federal, com 6.640 vagas em disputa. A prova, realizada em 18 de agosto, reuniu 970 mil candidatos e teve 36 versões para prevenir fraudes.

Suspensão do Bloco 4

Em uma decisão recente, a Justiça do Distrito Federal determinou a suspensão dos efeitos da prova do bloco 4 do Concurso Nacional Unificado.

A liminar impede o governo de divulgar as notas deste grupo até o julgamento final do caso, que tinha previsão inicial de publicação para este dia 8.

Cronograma do CNU

8 de outubro: Divulgação das notas finais das provas objetivas e da nota preliminar da discursiva

8 e 9 de outubro: Período para pedidos de revisão das notas da discursiva

8 de outubro: Convocação para o envio de títulos

9 e 10 de outubro: Envio dos títulos

17 de outubro: Divulgação do resultado dos pedidos de revisão das notas da prova discursiva

17 de outubro: Convocação para verificação das condições para candidaturas às vagas reservadas para candidatos negros e indígenas (exclusivamente para cargos da Funai)

17 a 25 de outubro: Prazo para perícia médica (avaliação biopsicossocial) de candidatos que se declararem com deficiência

2 e 3 de novembro: Verificação das condições para candidaturas às vagas reservadas para candidatos negros

2 e 3 de novembro: Confirmação das condições para candidaturas às vagas reservadas para candidatos indígenas

4 de novembro: Resultado preliminar da avaliação de títulos

4 e 5 de novembro: Prazo para pedidos de recurso sobre o resultado preliminar da avaliação de títulos

13 de novembro: Divulgação dos resultados preliminares da verificação da autodeclaração de candidatos para vagas reservadas e da avaliação biopsicossocial

13 e 14 de novembro: Prazo para recursos sobre os resultados preliminares da autodeclaração e avaliação biopsicossocial

19 de novembro: Divulgação do resultado dos pedidos de revisão das notas dos títulos

21 de novembro: Previsão para divulgação dos resultados finais

Janeiro de 2025: Início da convocação para posse e cursos de formação.

