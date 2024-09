Agência Brasil Notas do "Enem dos concursos" saem em 8 de outubro

O cargo de analista de planejamento, gestão e infraestrutura em informações geográficas e estatísticas, com especialização em engenharia civil, foi o mais concorridos no Concurso Nacional Unificado (CNU) , conhecido como "Enem dos concursos" . Ao todo, 28.534 pessoas se inscreveram para uma única vaga na ampla concorrência, e 14.191 candidatos compareceram às provas realizadas em 18 de agosto.

A posição está relacionada a atividades administrativas e logísticas no Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística ( IBGE ), com um salário inicial de R$ 8.453,00, que pode aumentar conforme a titulação: R$ 8.927,43 para especialização, R$ 9.401,86 para mestrado e R$ 10.547,18 para doutorado.

O Portal iG está no BlueSky, siga para acompanhar as notícias!



As atividades do cargo incluem desenvolver projetos de engenharia, planejar e coordenar operações, emitir laudos técnicos, fiscalizar contratos e controlar a qualidade de suprimentos e serviços. O cargo pertence ao Bloco 1 do concurso, que abrange áreas de Infraestrutura e Engenharias, e é também oferecido a formados em arquitetura, engenharia elétrica, engenharia mecânica e geoprocessamento.

Top 3

No "top 3" dos cargos mais concorridos, o segundo lugar tem 13,9 mil candidatos por vaga, com 9 oportunidades para Analista Administrativo na Superintendência Nacional de Previdência Complementar (PREVIC). Para essa função, 226.483 pessoas se inscreveram, e 125.926 realizaram as provas.

O terceiro cargo, com 10,8 mil candidatos por vaga, oferece 2 vagas de Tecnologista no Ministério da Saúde, aceitando formados em Engenharia Civil ou Arquitetura, com 41.933 inscrições e 21.652 candidatos presentes.

Veja a lista completa de cargos e a relação candidato/vaga de cada um.

O CNU centraliza concursos para contratação de servidores públicos em diferentes órgãos do governo federal, com 6.640 vagas em disputa. A prova, realizada em 18 de agosto, reuniu 970 mil candidatos e teve 36 versões para prevenir fraudes.

Veja o cronograma:

Divulgação das notas finais: 8 de outubro

Envio dos títulos: 9 e 10 de outubro

Resultados finais: 21 de novembro

Início da convocação para posse: janeiro de 2025.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Participe do nosso canal no WhatsApp e da nossa comunidade no Facebook.