O ministro da Fazenda, Fernando Haddad , disse que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) "está inclinado" a vetar o uso do cartão do Bolsa Família em sites de apostas esportivas .

Ele ponderou, no entanto, que o assunto será discutido por ele, Lula e os ministros do Desenvolvimento Social, da Saúde e do Esporte na quinta-feira (3).

Segundo o ministro, eles devem conversar, entre outros tópicos relacionados, sobre a dependência psicológica nas apostas.

Na última sexta-feira (27), o titular da pasta do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, afirmou à Folha de São Paulo que Lula pediu "providências imediatas" sobre o tópico, frisando que o benefício deve ser destinado à alimentação e necessidades básicas.

"O presidente defende que Bolsa Família é para alimentação e necessidades básicas de cada família beneficiária. Pediu urgentes providências", disse Dias ao jornal.

O pedido de Lula se deu após nota técnica do Banco Central, que revelou que beneficiários do Bolsa Família destinaram R$ 3 bilhões em apostas apenas via Pix em agosto.

Lula manifestou preocupação com o impacto sobre pessoas vulneráveis, incluindo adolescentes e jovens. Segundo pesquisa Datafolha, 30% dos brasileiros de 16 a 24 anos já apostaram, um número que dobrou em relação à média nacional de 15%.

Haddad estuda limitar pagamento de bets via PIX

O ministro também afirmou que "tudo está sendo discutido para limitar" o pagamento de bets via PIX, como uma forma de "proteger as famílias". Ele também disse que, ainda hoje, deve se reunir com o Conselho Nacional Autorregulamentação Publicitária (CONAR) para tratar das publicidades sobre as apostas onlines.

"A gente entende que é urgente uma tomada de providências para evitar esse assédio televisivo de meio de comunicação", disse Haddad.

