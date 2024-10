shutterstock Feriado de 1º de outubro: entenda o que é e onde haverá folga

O dia 1º de outubro marca a comemoração dos feriados municipais de diversas cidades brasileiras. Além de ser uma oportunidade para descanso, é também uma forma dos habitantes dedicarem um dia para conhecer a cultura e movimentar a economia local.

Confira, a seguir, as cidades onde o dia 1º de outubro é considerado feriado.

1º de outubro é feriado em:

Brejo do Cruz – PB

Campos Belos – GO

Carnaubeira da Penha – PE

Couto Magalhães – TO

Dormentes – PE

Formoso do Araguaia – TO

Guaraciaba – SC

Juazeiro do Piauí – PI

Jucati – PE

Lagoa do Carro – PE

Magalhães de Almeida – MA

Ouro Verde de Goiás – GO

Quixaba – PE

Santa Cruz – PE

Santa Cruz da Baixa Verde – PE

São Brás – AL

São Sebastião do Tocantins – TO

Taquaral de Goiás – GO

Vertente do Lério – PE

Xexéu – PE

Ponto facultativo

O feriado municipal pode ser considerado ponto facultativo em algumas destas cidades ou empresas. É importante que o trabalhador confira o que é determinado pela administração nesta data.

Próximos feriados nacionais em 2024

Confira os próximos feriados nacionais do ano de 2024 para se planejar:

12 de Outubro (sábado): Nossa Senhora Aparecida

2 de Novembro (sábado): Finados

15 de Novembro (sexta-feira): Proclamação da República

20 de Novembro (quarta-feira): Dia da Consciência Negra

25 de Dezembro (quarta-feira): Natal

