O ministro da Fazenda, Fernando Haddad , afirmou nesta terça-feira (1º) que "tudo está sendo discutido para limitar" o pagamento via PIX para apostas online , para "proteger as famílias". Ele também disse que, ainda hoje, vai se reunir com o Conselho Nacional Autorregulamentação Publicitária (CONAR) para tratar das publicidades sobre as bets .

"A gente entende que é urgente uma tomada de providências para evitar esse assédio televisivo de meio de comunicação", disse Haddad.

Ainda, o ministro disse que será divulgada nesta terça a lista de sites que não pediram credenciamento e estarão proibidos de operar nos próximos meses. Haddad afirmou que o apostador terá 10 dias para verificar se tem saldo nestes sites e sacar o valor antes deles saírem do ar.

Lula "está inclinado" a vetar cartão do Bolsa Família em bets

Haddad também afirmou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) "está inclinado" a vetar o uso do cartão do Bolsa Família para o pagamento de apostas esportivas. Ele frisou, no entanto, que o assunto será discutido entre o presidente e seus ministros na quinta-feira (3).

Segundo o ministro, além dele mesmo, estarão presentes os titulares dos ministérios do Desenvolvimento Social, da Saúde e do Esporte. Eles também devem conversar sobre a dependência psicológica nas apostas.

