Joédson Alves/Agência Brasil Regulamentação das apostas esportivas entra na mira do governo

O governo brasileiro estuda como fazer a regulação do setor de apostas online , motivado pelo aumento do endividamento entre as populações de baixa renda, segundo a rádio CBN.

Um estudo do Banco Central revelou que beneficiários do Bolsa Família gastaram mais de R$ 3 bilhões em apostas via PIX apenas em agosto . Esse valor representa 20% do total repassado pelo programa no mês, com 5 milhões dos 20 milhões de beneficiários fazendo apostas, gerando uma média de R$ 100 por pessoa.

O Portal iG está no BlueSky, siga para acompanhar as notícias!



Além disso, O BC revelou que ao longo deste ano, os apostadores brasileiros gastaram cerca de R$ 20 bilhões por mês, considerando que os números podem ser ainda maiores, pois apenas as transferências via PIX foram contabilizadas.

A Confederação Nacional do Comércio (CNC) ingressou com uma ação no Supremo Tribunal Federal (STF) questionando a lei que regulamenta as apostas esportivas online. O processo está sob a análise do ministro Luiz Fux.

A ação visa declarar a inconstitucionalidade da lei aprovada em dezembro de 2023, resultado de um esforço do governo Lula para regulamentar o setor, que incluiu uma Medida Provisória para legalização no ano anterior.

A CNC também solicitou uma medida cautelar para suspender a eficácia da lei, o que interromperia o processo de regulamentação. O estudo do Banco Central sobre as apostas foi encomendado pelo senador Omar Aziz, que defende a suspensão das apostas no Brasil até que haja uma regulamentação efetiva do setor.



Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Participe do nosso canal no WhatsApp e da nossa comunidade no Facebook.