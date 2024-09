Reprodução/TV Globo Saldo no fim de maio era de R$ 506 mil; conta foi esvaziada

Um casal de idosos de Belo Horizonte denunciou a perda de mais de R$ 500 mil que estavam depositados em uma conta-poupança no Banco Bradesco.

De acordo com o boletim de ocorrência, as vítimas mantinham a conta há cerca de 30 anos e gerenciavam o valor por meio de extratos bancários recebidos em casa.

No dia 30 de julho, entretanto, o casal descobriu dezenas de saques de valores diferentes realizados na conta, além de compras em vários estabelecimentos comerciais. Nove saques no valor de R$ 2.500 cada foram feitos em um mesmo dia.

"Foi desde o final de maio, então, de maio até julho, diariamente, vários saques durante o dia, de valores consideráveis, valores altos", contou a filha dos idosos, que não quis ser identificada, ao g1.

A família suspeita que os envolvidos estejam usando um cartão para realizar os saques.

"A gente não sabe se esse cartão saiu da agência, se foi extraviado na agência, nos Correios, porque, na nossa casa, nunca chegou. Me parece que era esse cartão que estava sendo usado por essa pessoa para fazer os saques", afirmou.

A família considera que faltou segurança por parte do banco, que não chegou a informar quando ou se vai devolver os valores perdidos.

"É uma conta em que [normalmente] os saques eram de valores altos e feitos esporadicamente. De repente, os saques começam a acontecer diariamente, vários saques por dia, de valores menores. [...] E o banco não desconfiou, não percebeu isso?", questionou a filha das vítimas.

Em comunicado, a Polícia Civil afirmou que instaurou procedimento investigativo e que "emprega esforços para apuração dos fatos, autores e suas circunstâncias".

O Banco Bradesco não se manifestou.

