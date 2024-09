Joédson Alves/Agência Brasil A maioria dos apostadores tem entre 20 e 30 anos, com os valores médios mensais investidos aumentando conforme a idade





O Banco Central divulgou na última segunda-feira (23) um estudo sobre o mercado de apostas online no país, revelando que 24 milhões de brasileiros realizaram apostas em agosto de 2024. O documento aponta que 5 milhões de beneficiários do Bolsa Família gastaram R$ 3 bilhões em apostas online no mesmo período, representando 21% do total de R$ 14,1 bilhões pagos pelo governo federal para o programa.

Estima-se que R$ 20,8 bilhões foram movimentados em apostas online no mês, com 15% desse montante ficando com as plataformas de apostas e o restante distribuído aos apostadores como prêmios.

A maioria dos apostadores tem entre 20 e 30 anos, com os valores médios mensais investidos aumentando conforme a idade.

O estudo também destaca o volume expressivo de transferências feitas por beneficiários do Bolsa Família para plataformas de apostas, indicando que 5 milhões de famílias com direito ao benefício social enviaram R$ 3 bilhões para essas empresas em agosto, sendo R$ 2 bilhões provenientes de chefes de família.

O Portal iG está no BlueSky, siga para acompanhar as notícias!

De acordo com o senador Omar Aziz, os dados oficiais subestimam o valor real transferido para as apostas, já que não incluem transações realizadas por outros meios, como cartões de crédito e débito.

“É razoável supor que o apelo comercial do enriquecimento por meio de apostas seja mais atraente para quem está em situação de vulnerabilidade financeira", afirmou o Banco Central ao UOL. "O BCB está atento ao tema e precisa ainda de mais dados e tempo para avaliar com maior robustez suas implicações para a economia, a estabilidade financeira e o bem-estar financeiro da população".





Popularidade da Bolsa de Valores

O estudo também aponta que, no Brasil, as apostas online se tornaram mais populares que investimentos na bolsa de valores, com 14% da população apostando em 2023, em comparação a 2% que investem na bolsa.

A regulamentação das plataformas de apostas está em discussão, com o ministro da Fazenda defendendo medidas mais rigorosas para publicidade e o bloqueio do uso de cartão de crédito nas plataformas, devido a preocupações com a dependência de jogos eletrônicos.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Participe do nosso canal no WhatsApp e da nossa comunidade no Facebook.