Conheça todas as regras para solicitar seguro-desemprego

Ser um Microempreendedor Individual ( MEI ) no Brasil oferece várias vantagens, como a emissão de notas fiscais, custos operacionais reduzidos e acesso a direitos trabalhistas. No entanto, o seguro-desemprego, criado em 1986 para ajudar trabalhadores demitidos sem justa causa a suprir suas necessidades financeiras enquanto buscam um novo emprego, não está disponível para MEIs a menos que eles também sejam empregados formais.

O que é o seguro-desemprego?

O seguro-desemprego é um benefício governamental concedido a trabalhadores com carteira assinada que foram demitidos sem justa causa. O objetivo é fornecer um auxílio financeiro temporário até que o profissional encontre um novo emprego. O valor e a duração do benefício dependem do tempo trabalhado e do número de vezes que o benefício foi solicitado:

3 parcelas: Para quem trabalhou pelo menos 6 meses.

4 parcelas: Para quem trabalhou pelo menos 12 meses.

5 parcelas: Para quem trabalhou 24 meses ou mais.

MEI pode receber seguro-desemprego?

O contador Fernando Luiz explica que um MEI pode ter direito ao seguro-desemprego somente se também tiver um emprego formal regido pela Consolidação das Leis do Trabalho ( CLT )

Isso significa que, se o MEI possui duas fontes de renda — uma como empreendedor e outra com carteira assinada — ele pode solicitar o seguro-desemprego caso seja demitido do emprego formal.

Requisitos para receber o seguro-desemprego:

Para ser elegível, é necessário:

Ter sido demitido sem justa causa.

Ter trabalhado por pelo menos 12 meses nos últimos 18 meses.

Não receber outros benefícios ou programas de transferência de renda.

Não ter renda suficiente para o próprio sustento e de sua família.

Como solicitar o seguro-desemprego:

Online:

Acesse o portal Emprega Brasil do Ministério do Trabalho e Emprego.

Faça login com sua conta Gov.br.

Clique no card “Seguro-Desemprego” e, em seguida, no botão “Solicitar Seguro-Desemprego”.

Insira o número do requerimento do Seguro-Desemprego (fornecido pelo empregador na demissão) e seu CPF.

Após enviar a solicitação, acompanhe a liberação através do portal Emprega Brasil ou do aplicativo Carteira de Trabalho Digital. Nesses canais, você pode verificar o valor, número de parcelas e datas de liberação.

Presencialmente:

Compareça às unidades da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego (SRTE) ou do Sistema Nacional de Emprego (SINE).

Se aprovado, o trabalhador receberá detalhes sobre o valor, a data de liberação e a quantidade de parcelas. Caso o pedido seja negado, o trabalhador pode recorrer à Justiça para tentar reverter a decisão, apresentando a documentação que comprova seu faturamento como empreendedor.

