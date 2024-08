Divulgação/Receita Federal Eletrônicos estão entre os itens leiloados pela Receita

A Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil, 8ª Região Fiscal, realizará um leilão de mercadorias apreendidas ou abandonadas no dia 27 de agosto. Entre os itens disponíveis há iPhones a partir de R$ 700, um Fiat Uno Mille por no mínimo R$ 800 e um PS5 por R$ 600.

A lista ainda inclui utensílios domésticos, acessórios para veículos, vestuários, bijuterias e outros.

Quem pode participar?

Pessoas físicas e jurídicas podem fazer os lances. É preciso ter mais de 18 anos, disponibilizar de CPF ou CNPJ e ser prata ou ouro no sistema de identidade digital do governo federal.

A sessão poderá ser acompanhada em tempo real no site da Receita Federal.



As propostas podem ser feitas de forma online a partir de quinta-feira (22), às 10h, com encerramento no dia 26, às 18h.

Os itens mais econômicos do leilão são os do lote número 65, que inclui uma fonte de luz para microscópio e duas peças adicionais para microscópio, com um valor inicial de R$ 10, e os do lote número 68, que contém uma engrenagem para motocicleta, avaliada em R$ 60.

Por outro lado, o lote número 106, que possui diversos subconjuntos frontais para celulares, apresenta o valor mais elevado, com um preço inicial de R$ 4,5 milhões.





Como participar?

A Receita Federal abre os lances no dia 22 de agosto, às 10h, pelo Sistema de Leilão Eletrônico do Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (e-CAC).

Ao acessar o e-CAC, clique na categoria “Outros” e depois em “Participar de leilão eletrônico da Receita Federal”;

Selecione o edital do leilão de número 0800100/000002/2024;

Clique na escolha de lote em que se quer fazer o lance e depois selecione “incluir proposta”;

Após aceitar os termos e condições apresentados pela Receita no site, é necessário incluir o valor da proposta, que, necessariamente, deve ser maior do que o valor mínimo, e salvar.

Cada participante pode fazer apenas uma oferta por lote, que pode ser modificada até o encerramento do período de ofertas.

Para mais detalhes sobre as regras de participação, consulte o edital fornecido pela Receita Federal.