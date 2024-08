Reprodução: Instagram Silvio Santos morreu no sábado (17) aos 93 anos

O apresentador Silvio Santos (1930-2024) se preocupou em dividir a herança antes de morrer. Ele deixou os documentos em ordem para não haver brigas e estabeleceu em seu testamento que sua fortuna seria partilhada entre as seis filhas, Cintia, Silvia, Daniela, Patrícia, Rebeca e Renata, e a esposa, Íris Abravanel.

A fortuna do 'dono do baú' está avaliada em R$ 1,6 bilhão , segundo a revista Forbes. Na divisão, cada filha, além de outros bens e imóveis, receberá o valor de R$ 100 milhões, segundo a Record TV.

O patrimônio do apresentador já foi muito maior. Quando Silvio Santos entrou para a lista de bilionários da Forbes em 2013, sua fortuna era avaliada em R$ 2,67 bilhões, ocupando a 59ª posição. Desde então, houve uma desvalorização de 54,16% em sua herança.





Quem são as herdeiras?

Cíntia Abravanel , de 61 anos, é a primeira filha de Sivio Santos, do primeiro casamento com Cidinha (Maria Aparecida Abravanel) que morreu nos anos 70, vítima de câncer. A primogênita é mãe de Tiago, Vivian e Ligia Abravanel. Hoje ela comanda o Teatro Imprensa, uma casa de espetáculos de São Paulo que faz parte do Grupo Silvio Santos.

Silvia Abravanel , de 53 anos, é a segunda filha do apresentador com Cidinha. Ela é mãe de Luana Abravanel Abbas e Amanda Abravanel Coimbra. Hoje, Silvia comanda o Sábado Animado nas manhãs de sábado do SBT.

Daniela Beyruti , de 48 anos, é a terceira filha de Silvio e a primeira do casamento Íris Abravanel. Dani tem três filhos: Gabriel, Manoela e Lucas e é casada com o empresário Marcelo Beyruti. Atualmente, ela é vice-presidente do SBT.

A quarta filha é Patrícia Abravanel , de 46 anos, que hoje comanda o "Programa Silvio Santos" nas noites de domingo, no lugar do pai. Ela é casada com o deputado federal Fábio Faria, com quem tem três filhos, Pedro, Jane e Senor.

Rebeca Abravanel é a quinta filha do 'dono do baú'. Ela tem 43 anos e é mãe de Benjamin e casada com o jogador de futebol, Alexandre Pato. Rebeca comanda o "Roda Roda Jequiti" no SBT.

A última filha do dono da emissora é Renata Abravanel , que tem 39 anos . Ela tem dois filhos, Nina e André, que são frutos da união com da união com o empresário Caio Curado. Renata ocupa cargos administrativos e é presidente do Grupo Silvio Santos.

E por último, a viúva de Silvio, Íris Abravanel , com quem se casou em fevereiro de 1981, poucos meses após o nascimento da terceira filha do casal, Rebeca, em dezembro de 1980. A esposa do ícone da TV brasileira comanda há mais de uma década a teledramaturgia da emissora.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.