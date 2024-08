Reprodução/SBT Hoje o Grupo Silvio Santos tem mais de 30 empresas: entre elas, Liderança Capitalização (TeleSena), Banco PAN e Jequiti

Ícone da televisão brasileira, Silvio Santos faleceu aos 93 anos em São Paulo, neste sábado (17). Com papel de destaque como proprietário do SBT, o apresentador viu sua fortuna sofrer uma redução significativa entre 2013 e 2018.

No momento de seu falecimento, Silvio Santos tinha uma fortuna estimada em R$ 1,6 bilhão, conforme dados divulgados pela revista Forbes, posicionando-o na 209ª colocação do ranking de bilionários brasileiros.

Contudo, o patrimônio do "Homem do Baú" já foi muito mais robusto. Quando Silvio Santos entrou para a lista de bilionários da Forbes em 2013, sua fortuna era avaliada em R$ 2,67 bilhões, ocupando a 59ª posição. Desde então, houve uma desvalorização de 54,16% em seu patrimônio.

O empresário enfrentou dificuldades para manter o valor de seus investimentos. Entre os desafios, destaca-se a venda do Banco PanAmericano S.A. ao BTG Pactual em 2011, após o banco sofrer um rombo de R$ 43 bilhões.

Além do SBT e do Banco PanAmericano, Silvio Santos construiu um portfólio diversificado, com mais de 30 empresas.





Entre suas propriedades estão a Simba Content, que negocia conteúdos da Record, SBT e RedeTV!, e empresas do Grupo Silvio Santos, como a Liderança Capitalização (responsável pela Tele Sena), o hotel Jequitimar no Guarujá, a Sisan Empreendimentos Imobiliários e a TV Alphaville.

A herança de Silvio Santos será dividida entre suas filhas: Patricia Abravanel, Rebeca, Silvia Abravanel, Cintia Abravanel, Daniela Beyruti e Renata Abravanel, e esposa, Iris Abravanel.

