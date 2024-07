MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL Receita Federal faz leilão eletrônico

A Receita Federal em São Paulo vai realizar a sua 8ª edição do leilão eletrônico no dia 30 de julho. Serão leiloadas as mercadorias apreendidas ou abandonadas que, juntas, compõem 231 lotes, entre produtos que variam entre R$ 500 a quase R$ 1 milhão.

Entre os itens, há: smartphones, smartwatches, notebooks, tablets, videogames, aparelhos de som, caixas acústicas, fones de ouvido, microfones, instrumentos musicais, perfumes, relógios, bolsas e vinhos.

Os participantes podem conseguir um iPhone a partir de R$ 500, um Xbox a partir de R$ 400 e até uma esmeralda, com o valor mínimo de R$ 115 milhões.

Os lances começam a ser recebidos antes: prazo vai de 8h (horário de Brasília) do dia 25 de julho até as 21h do dia 29 de julho.



É possível examinar os objetos presencialmente, nas unidades da Receita Federal no Estado de São Paulo. Para isso, é preciso realizar o agendamento, em dias de expediente normal. O edital do leilão indica endereços, datas e horários. Os licitantes terão 30 dias para retirada dos lotes arrematados.

Como participar?

Para participar é necessário ter mais de 18 anos, possuir CPF e ter selo de confiabilidade Prata ou Ouro no sistema de identidade digital do Governo Federal.

Para dar propostas no leilão online, basta acessar o Sistema de Leilão Eletrônico do Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (e-CAC).

Se a inscrição for feita como pessoa jurídica (PJ), é preciso ter CNPJ regularizado ou, no caso do responsável da empresa ou de seu procurador, ter selo de confiabilidade Prata ou Ouro no sistema de identidade digital do Governo Federal.

Os lances devem ser feitos para lotes fechados — sendo assim, um conjunto de determinados itens — e cada participante pode dar apenas um lance por lote, que pode mudar até o final do período.

A classificação acontece às 9h do dia 30, com início da sessão às 10h, e pode ser acompanhada em tempo real no site da Receita Federal

Outras regras para participação estão disponíveis no edital .

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp