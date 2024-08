Sophia Bernardes No mercado financeiro, a notícia da fusão foi bem recebida, com as ações da Petz apresentando uma valorização significativa





A Petz e a Cobasi formalizaram nesta sexta-feira (16) uma união estratégica que resultará na criação da maior empresa de produtos e serviços para animais de estimação no Brasil .

Com a conclusão do acordo, a Petz passará a ser uma subsidiária integral da Cobasi, mas os acionistas da empresa ainda manterão uma significativa participação, controlando 52,6% da nova organização.

O novo grupo empresarial será governado por um conselho de administração composto por nove membros, com a maioria das indicações feitas pela Cobasi. A empresa combinada também planeja ser listada no Novo Mercado, que é conhecido por exigir altos padrões de governança corporativa.

Com esta fusão, as duas empresas esperam explorar um mercado robusto de mais de 139 milhões de animais de estimação no país.

A expectativa é que a integração das operações gere economias e sinergias financeiras anuais que variam entre R$ 220 milhões e R$ 330 milhões, com a maior parte desses benefícios sendo concretizada nos próximos três anos.

Os acionistas da Petz também serão recompensados financeiramente, com um total de R$ 400 milhões a serem distribuídos, incluindo R$ 130 milhões em forma de dividendos.

A nova empresa surgirá com uma dívida líquida de R$ 194 milhões, uma posição financeira que os executivos acreditam ser manejável.

Para os consumidores, a fusão promete manter os preços estáveis nas lojas físicas, evitando que clientes busquem alternativas no comércio online. Além disso, a combinação das operações das duas empresas visa melhorar a rentabilidade.





Reação



No mercado financeiro, a notícia da fusão foi bem recebida, com as ações da Petz apresentando uma valorização, já que houve um crescimento de 20%, sinalizando uma possível retomada do crescimento.

No entanto, a incorporação das ações ainda pode levantar questões fiscais, com a Receita Federal possivelmente contestando a isenção do Imposto de Renda sobre o ganho de capital.

