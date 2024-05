Reprodução/Ibama Vistoria Ibama em loja da Cobasi em Porto Alegre

A Polícia Civil realizou, nesta quinta-feira (23), mais uma vistoria na loja da Cobasi afetada pelas enchentes em Porto Alegre . No local, de acordo com a delegada Samieh Saleh , os policiais notaram que os funcionários da empresa salvaram os computadores e outros equipamentos tecnológicos das chuvas que afetaram a capital do Rio Grande do Sul. Os animais, entretanto, foram esquecidos e morreram.

A delegada contou que os aparelhos foram deixados em um mezanino, que não foi afetado pela enchente. Já os animais continuaram no subsolo da Cobasi. "Identificamos que os computadores, CPUs que estavam nos caixas no subsolo foram retirados e colocados no mezanino. Eles tiveram esse cuidado em retirar os eletrônicos, mas os animais ficaram embaixo", disse Samieh, em entrevista ao UOL.

A reportagem do iG entrou em contato com a assessoria de imprensa da Cobasi. Até a publicação desta reportagem, a equipe de comunicação da empresa não havia respondido.

Animais mortos

A vistoria contou com apoio do Ibama, do Comando Ambiental da Brigada Militar e do IGP (Instituto Geral de Perícias). Ao todo, ao menos 38 animais foram encontrados sem vida, segundo a delegada. O número de bichos mortos, como aves, roedores e peixes, entretanto, pode ser muito maior.

Os agentes conseguiram retirar da loja 38 corpos, entre peixes, aves e roedores, mas o número pode ser maior. "Estava uma escuridão, fizemos uma busca em uma loja inteira com ajuda de lanternas, cheio de objetos no chão. Bem possivelmente que tenha bem mais", afirmou a delegada.



Especialistas ressaltam a importância de medidas preventivas e de contingência para lidar com situações climáticas extremas, visando sempre a proteção e o bem-estar dos animais sob os cuidados da empresa.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp