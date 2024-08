shutterstock McDonald’s lança copos retrô em ‘refeição de colecionador’

O McDonald's lançou, nesta terça-feira (13), a " Refeição de Colecionador ", uma promoção que conta com 6 modelos diferentes de copos colecionáveis .

O cliente pode obter o brinde por meio de dois tipos de refeições: café da manhã ou almoço/jantar. O design dos copos é inspirado em lançamentos anteriores de brinquedos da franquia, dos anos 80 aos anos 2000, como:

McDonald’s

Coca-Cola

Hello Kitty & Peanuts

Beanie Babies

Barbie & Hot Wheels

Shrek, Jurassic Park & Minions

Veja uma foto dos copos colecionáveis:

As pessoas que quiserem um copo de colecionador do McDonald's deverão aproveitar a promoção nos próximos dias, pois ela estará disponível por tempo limitado.

Além disso, a novidade só está disponível nos Estados Unidos - o McDonald's Brasil ainda não anunciou se a "Refeição de Colecionador" fará parte do seu menu nos próximos dias.

