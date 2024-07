Rafa Neddermeyer/Agência Brasil - 03.11.2023 BNDES

As inscrições para o concurso do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) começaram na manhã desta sexta-feira (26), às 10 horas, após um intervalo de 12 anos sem processos seletivos abertos ao público.

Pela primeira vez na história do BNDES, 30% das vagas do concurso público são destinadas a candidatos negros. Além disso, 15% das vagas são reservadas para pessoas com deficiência (PCDs).

Os interessados podem se inscrever no processo seletivo até 19 de agosto, às 00h. A prova será realizada no dia 13 de outubro em todas as capitais brasileiras. A seleção oferece 150 vagas imediatas e 750 para cadastro de reserva.

O salário inicial é de R$ 20.900, além de benefícios, com uma jornada de trabalho de 35 horas semanais. Os aprovados também terão a possibilidade de ascensão de carreira, assistência à saúde, assistência educacional (auxílio-babá, creche e ensinos fundamental e médio) e plano de previdência complementar.





Confira mais sobre o concurso aqui .



