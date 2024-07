Rafa Neddermeyer/Agência Brasil - 03.11.2023 Esse será o primeiro processo seletivo da instituição após um intervalo de 12 anos

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) publicou nesta segunda-feira (22) o edital de um novo concurso público, após 12 anos desde seu último processo seletivo.

São ofertadas 900 vagas de nível superior. Destas, 150 são para início imediato e 750 para cadastro reserva.

O salário inicial é de R$ 20,9 mil, para atuar no cargo de analista. A função será dividida em diversos campos de atuação (veja detalhes no fim da matéria).

A jornada de trabalho é de 35 horas semanais. Entre as exigências do edital, está a disponibilidade para realizar viagens a trabalho, nacionais ou internacionais.

Os aprovados vão atuar na sede do BNDES, que fica localizada no Rio de Janeiro. Entretanto, os candidatos podem ser transferidos para outras unidades do banco, localizadas em qualquer outra cidade onde o BNDES atua (Brasília, São Paulo ou Recife) ou atue no futuro.

Além do salário, as vagas incluem benefícios como assistência à saúde, assistência educacional para filhos e plano de previdência complementar.

Segundo o edital, 30% das vagas serão reservadas para pessoas negras e 15% para pessoas com deficiência. A seleção terá as seguintes fases:

Avaliação de conhecimentos, mediante a aplicação de provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório;

Provas discursivas, de caráter eliminatório e classificatório;

Procedimento de verificação de condição declarada para concorrer às vagas reservadas aos candidatos negros;

Procedimentos admissionais para comprovação do atendimento aos requisitos e condições necessários para contratação e Exames Médicos Admissionais, de caráter eliminatório.

As inscrições podem ser realizadas entre os dias 26 de julho e 18 de agosto, no site da Fundação Cesgranrio , que é a banca organizadora do processo seletivo.

A taxa de inscrição será no valor de R$ 110. Participantes doadores de medula óssea em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde e inscritos no CadÚnico podem solicitar isenção da taxa.

As provas estão previstas para o dia 13 de outubro e serão aplicadas em todas as capitais brasileiras.

O processe seletivo tem validade de dois anos, a contar da data de publicação do edital de homologação dos resultados. O concurso pode ser prorrogado por mais dois anos, conforme as necessidades do BNDES.

Confira o cronograma do concurso:

Inscrições: 26/07 a 19/08/2024

Solicitação de inscrição com isenção da taxa: 26/07 a 02/08/2024

Cartão de Confirmação de Inscrição: 09/10/2024

Aplicação das provas: 13/10/2024

Disponibilização do Cartão-Resposta: 19/11/2024

Resultado das provas objetivas e notas preliminares da prova discursiva: 27/11/2024

Resultado final das provas: 30/01/2025

Confira as áreas de atuação e o número de vagas:

Administração

Vagas: 18

Cadastro Reserva: 90

Análise de Sistemas - Cibersegurança

Vagas: 3

Cadastro Reserva: 15

Análise de Sistemas - Desenvolvimento

Vagas: 8

Cadastro Reserva: 40

Análise de Sistemas - Suporte

Vagas: 9

Cadastro Reserva: 45

Arquitetura - Urbanismo

Vagas: 2

Cadastro Reserva: 10

Arquivologia Digital

Vagas: 1

Cadastro Reserva: 5

Ciências Contábeis

Vagas: 18

Cadastro Reserva: 90

Ciência de Dados

Vagas: 20

Cadastro Reserva: 100

Comunicação Social

Vagas: 8

Cadastro Reserva: 40

Direito

Vagas: 12

Cadastro Reserva: 60

Economia

Vagas: 25

Cadastro Reserva: 125

Engenharia

Vagas: 25

Cadastro Reserva: 125

Psicologia Organizacional

Vagas: 1

Cadastro Reserva: 5

Total de vagas:

Vagas: 150

Cadastro Reserva: 750

