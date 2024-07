Getty Images Aliko Dangote, o homem mais rico da África

O empresário Aliko Dangote, de 66 anos, recebeu o título da Forbes de homem mais rico da África pelo 13º ano consecutivo. Ele construiu sua fortuna avaliada em U$S 12,3 bilhões a partir da comercialização de cimento e açúcar e, no ano passado, passou a administrar uma refinaria de petróleo em Lagos. Segundo dados disponibilizados pela revista nesta quinta-feiro (18), Dangote é o 167º homem mais rico do planeta.

Apesar do império bilionário, Dangote tem apenas 5% da fortuna que Elon Musk, o número 1 do ranking da Forbes, que acumulava nesta quinta US$ 251,6 bilhões (mais de R$ 1,3 trilhão).

O homem mais rico do mundo é herdeiro de Errol Musk, minerador de esmeraldas da África do Sul. Ele expandiu sua fortuna com o passar dos anos, após fundar o banco que se tornaria o PayPal, a SpaceX e a Tesla - mais recentemente, em 2022, ele comprou o X (antigo Twitter).

A fortuna de Dangote não equivale a 7% do homem mais rico da Europa, Bernard Arnault , dono do império de luxo e considerado o 3º homem mais rico do mundo. Segundo a Forbes, seu patrimônio é avaliado em US$ 191,7 bilhões (mais de R$ 1 trilhão).

Quando comparado ao mais rico da América Latina, a fortuna de Dangote representa pouco mais de 12% da do mexicano Carlos Slim , gigante das telecomunicações. Nesta quinta, seu patrimônio era de US$ 94,9 bilhões, o que o tornava o 16º homem mais rico do mundo.

A pessoa mais rica da Oceania, por sua vez, é Gina Rinehart, com fortuna estimada em US$ 31,2 bilhões (R$ 170 bilhões). Segundo a revista, o patrimônio de Dangote equivale a quase 40% do da australiana.

Dangote tem 10% da fortuna de Mukesh Ambani, o mais rico da Ásia e 11º mais rico do planeta, cujo patrimônio nesta quinta era de US$ 122,4 bilhões. Ambani tem sido alvo da imprensa internacional nos últimos dias, devido à festa extravagante de casamento do filho . Ele preside a Reliance Industries, empresa com maior capitalização de mercado na Índia.

Confira o ranking dos mais ricos por continente:

Mundo / América: Elon Musk - US$ 251,6 bilhões (mais de R$ 1,3 trilhão) Europa: Bernard Arnault - US$ 191,7 bilhões (mais de R$ 1 trilhão) Ásia: Mukesh Ambani - US$ 122,4 bilhões (R$ 669 bilhões) América Latina: Carlos Slim - S$ 94,9 bilhões (R$ 518 bilhões) Oceania: Gina Rinehart - US$ 31,2 bilhões (R$ 170 bilhões) África: Aliko Dangote - US$ 12,3 bilhões (R$ 67,2 bilhões)

