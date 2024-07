Reprodução: AFP Anant Ambani e Radhika Merchant se casam nesa sexta-feira (12)

Será celebrado nesta sexta-feira (12) o casamento de Anant Ambani , filho do homem mais rico da Ásia, Munksh Ambani. Ele se casará com Radhika Merchant, filha do magnata da indústria farmacêutica Viren Merchant.

Hoje, os noivos início a uma cerimônia hindu de três dias em Mumbai, a capital financeira da Índia. De acordo com informações do The Guardian, a união do casal de herdeiros custará cerca de US$ 600 milhões (R$ 3,2 bilhões, na cotação atual) — 0,5% da fortuna do clã da família do noivo.

Quem o noivo?

Anant Ambani, de 29 anos, é o filho mais novo da família mais rica da Índia. O pai dele, Mukesh Ambani, é considerado o "marajá dos tempos modernos" por ser o presidente da Reliance Industries, conglomerado gigante que opera em setores que vão desde refino e varejo até serviços financeiros e telecomunicações.

Anant é formado na Universidade Brown, nos Estados Unidos. Após conquistar o diploma, se juntou aos irmãos na gestão da empresa familiar.

Hoje, ele atua como diretor e é o responsável pela expansão do setor de energia da Reliance Industries. Além disso, exerce a gestão do braço filantrópico da empresa do pai, a Reliance Foundation e a direção da empresa de tecnologia Jio Plataforms Limited.

Toda a trajetória profissional rendeu ao herdeiro um patrimônio avaliado em US$ 40 bilhões, que equivale R$ 217 bilhões na cotação atual.

Para além do profissional, Anant é ativista da causa animal. Ele criou um abrigo especial para os bichinhos chamado Vantara, com mais de 3 mil acres.

Quem é a noiva?

Radhika Merchant, que também tem 29 anos, é filha de Viren e Shaila Merchant, magnatas da indústria farmacêutica e fundadores da Encore Healthcare.

Formada em ciência política pela Universidade de Nova York, Radhika hoje atua no conselho de diretores da empresa familiar ao lado da irmã, Anjali Merchant.

“Durante seu tempo na Big Apple, ela estagiou em vários negócios — sem dúvida para prepará-la para um futuro papel na empresa de seus pais, que ela devidamente assumiu quando retornou à Índia”, escreveu a revista britânica Tatler em um artigo sobre a herdeira.

Radhika também é dançarina. Ela estudou durante 8 anos a tradicional dança indiana Bharatanatyam na Shree Nibha Arts Dance Academy, em Mumbai, completando o treinamento em 2022.

Veja foto dos noivos, das cerimônias e dos convidados:

Casamento de Radhika e Anant é considerado o "casamento do século" da índia Reprodução/Instagram O conjunto de Radhika é uma interpretação elaborada do 'Panetar' -- a tradição Gujarati das noivas se vestirem de vermelho e branco. Reprodução/Instagram Noiva indiana herdeira de bilionário, Radhika Merchant, exibe escolha do vestido para cerimônia Reprodução/Instagram Anant com os pais, os bilionários Mukesh Ambani e Nita Ambani Reprodução/Instagram Radhika com os pais, os empresários Viren Merchant e Shaila Merchant Reprodução/Instagram Noivos em cerimônia Reprodução/Instagram Casamento indiano tem várias "etapas" antes da cerimônia oficial Reprodução/Instagram Justin Bieber embalou a noite do pré-casamento de Anant Ambani e Radhika Merchant Reprodução/Instagram Ex-primeiro ministro britânico Tony Blair e a esposa, Cherie Blair AFP Presidente da Fifa, Gianni Infantino, com a esposa Leena Al Ashqar, chegam ao casamento "do século" na índia AFP

