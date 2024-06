Felipe Moreno O rombo da Americanas deixou a empresa em uma recuperação judicial de R$ 50 bilhões, a maior do Brasil.

A CVM (Comissão de Valores Mobiliários) conduz dois inquéritos e oito processos administrativos relacionados à crise na Americanas . Além disso, um processo sancionador foi concluído com um acordo de multa envolvendo uma ex-diretora da empresa.



A comissão já havia alertado sobre a suspeita de uso informação privilegiada de Miguel Gutierrez e Ana Saicali, ex-presidente e ex-diretora da Americanas, alvo de operação da Polícia Federal na quinta-feira (27) .

A comissão também viu indícios de irregularidades em vendas de ações por outros ex-executivos da empresa. Na Operção Disclosure, da corporação, além dos mandados de prisão de Gutierrez e Saicali, a PF cumpriu buscas e apreensões em 15 endereços ligados aos ex-diretores da varejista no Rio de Janeiro.

Osni Alves Miguel Gutierres e Anna Christina Ramos Saicali, ex-diretores da Americanas Reprodução

Segundo a Folha de São Paulo, a CVM fez um levantamento em 2023 sobre os cinco ex-executivos realizaram vendas de ações. Esses não foram mencionados na investigação da Polícia Federal.

O relatório indica que todos teriam evitado prejuízos ao se desfazer dos papéis antes da divulgação das fraudes contáveis estimadas em R$ 23 bilhões nos balanços da companhia, em janeiro de 2023.

A área técnica da CVM não determinou que houve fraude na venda das ações, mas identificou indícios de utilização de informação privilegiada durante as transações. Em março de 2023, a área técnica recomendou o encaminhamento da lista ao Ministério Público Federal.

No entanto, a autarquia ainda não concluiu nenhuma das investigações relacionadas à informação privilegiada ou à gestão financeira da empresa. Os dois processos nos quais foram feitas acusações se referem à divulgação da crise empresarial.

