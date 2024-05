Rafa Neddermeyer/Agência Brasil Vítimas das enchentes podem se inscrever para receber Auxílio Reconstrução

Milhares de famílias do Rio Grande do Sul estão na expectativa de receber o Pix de R$ 5.100,00 do Auxílio Reconstrução , uma das iniciativas do governo federal para ajudar a população afetada pelos temporais . As vítimas das enchentes poderão usar o dinheiro na compra de móveis, eletrodomésticos e utensílios para casas. Mas quando o pagamento será efetuado?

Após a Prefeitura enviar os dados, as pessoas habilitadas precisam confirmar por meio do Gov.br . Depois da assinatura da solicitação, o valor de R$ 5,1 mil será liberado pela Caixa Econômica Federal em até 48 horas . As famílias não precisam abrir contas no banco. A Caixa identifica se o responsável já tem conta-poupança ou corrente na instituição e faz o crédito automaticamente.

Caso o beneficiário não tenha conta, o próprio banco se encarregará de abrir uma Poupança Social Digital para o pagamento do auxílio. O valor poderá ser movimentado pelo aplicativo Caixa Tem, sem a necessidade do beneficiário se deslocar a uma agência da Caixa.

Balanço do benefício



Até essa terça-feira (28), a Dataprev (Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência) contabilizava 75.213 registros enviados pelas prefeituras com vários cadastros federais de CPFs e endereços. Depois dessa checagem, 44.592 famílias foram habilitadas para receber o benefício, sendo 42.572 no município de Canoas.

Além de Canoas, outras 14 cidades também já iniciaram os cadastros. São 2.020 famílias das cidades de Arambaré, Bom Princípio, Colinas, Cruzeiro do Sul, Dois Lajeados, Feliz, Harmonia, Imigrante, Lajeado, Nova Bassano, Rolante, Sapiranga, Sapucaia do Sul e Triunfo habilitadas para validação dos dados.

Outras 30.621 famílias estão na fase de análise, 26,4 mil delas também em Canoas. O envio das informações pelas prefeituras está sendo feito em lotes. Elas alimentam os bancos de dados e enviam as planilhas ao governo federal com frequência. Assim, a lista de famílias por município é atualizada diariamente.

