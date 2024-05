Agência Brasil Muitas casas foram destruídas no RS por causa das enchentes

O Auxílio Reconstrução é uma das medidas anunciadas pelo presidente Lula (PT) para apoiar a população do Rio Grande do Sul afetada pelas enchentes. Por meio de um Pix, a Caixa Econômica Federal irá depositar R$ 5.100 em uma única parcela . O valor é limitado a um recebimento por família e visa ajudar as vítimas a comprar móveis, eletrodomésticos e utensílios. Abaixo, o Portal iG explica quem tem direito ao benefício e como solicitá-lo.

Quem tem direito?

O Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional avisou que apenas famílias residentes em áreas atingidas pelas enchentes e que abandoaram suas casas, de forma temporária ou definitiva, terão direito ao Auxílio Reconstrução. Além disso, os beneficiados precisam residir em cidades em situação de calamidade ou emergência.

Como solicitar

As prefeituras são responsáveis por cadastrar as famílias desabrigadas ou desalojadas. Em seguida, a pessoa inscrita usa sua conta Gov.br para confirmar os dados. O pagamento é efetuado pela Caixa. Veja o passo a passo disponibilizado pelo governo federal abaixo. Tire outras dúvidas aqui .

1 - O município envia para o governo federal os dados de cada família, informando seus membros e o endereço completo. Aqui, ele deve identificar o nome do responsável pela família, de preferência uma mulher.

2 - A pessoa identificada como responsável pela família acessa o sistema, clicando no botão Sou Cidadão. Ela vai precisar usar sua conta Gov.br para confirmar os dados.

3 - Após a confirmação, os dados são enviados para a Caixa Econômica Federal, que efetuará o pagamento.

4 - As pessoas que possuem conta na Caixa receberão o dinheiro lá. Para quem não tem, será aberta automaticamente uma conta poupança no nome do responsável pela família, que acessará o dinheiro com o aplicativo Caixa TEM.

Situação atual

Segundo o governo federal, a Dataprev (Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência) fez uma série de cruzamentos a partir de 75.213 registros enviados pelas prefeituras com vários cadastros federais de CPFs e endereços. Depois dessa checagem, 44.592 famílias estão habilitadas para receber o benefício, sendo 42.572 no município de Canoas.

Além de Canoas, outras 14 cidades também já iniciaram os cadastros. São 2.020 famílias das cidades de Arambaré, Bom Princípio, Colinas, Cruzeiro do Sul, Dois Lajeados, Feliz, Harmonia, Imigrante, Lajeado, Nova Bassano, Rolante, Sapiranga, Sapucaia do Sul e Triunfo habilitadas para validação dos dados.

Outras 30.621 famílias estão na fase de análise, 26,4 mil delas também em Canoas. O envio das informações pelas prefeituras está sendo feito em lotes. Elas alimentam os bancos de dados e enviam as planilhas ao governo federal com frequência. Assim, a lista de famílias por município é atualizada diariamente.

