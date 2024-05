Reprodução: Agência Brasil Magda Chambriard já foi estagiária da Petrobras

A engenheira civil Magda Chambriard , de 67 anos, escolhida pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para assumir a presidência da Petrobrás após a demissão de Jean Paul Prates , assume o cargo na sexta-feira (24).

Desde a demissão de Prates, na semana passada, a diretora-executiva de Assuntos Corporativos, Clarice Coppetti, ligada ao PT e indicada por Lula ao cargo, assumiu interinamente a direção da Petrobras.

O processo para Chambriard assumir a presidência da empresa foi acelerado, segundo O Globo.

Os ministros Alexandre Silveira (Minas e Energia) e Rui Costa (Casa Civil), também devem trocar, na sexta-feira, a composição dos comitês da empresa, que hoje são dominados por indicações do chefe da pasta de Minas e Energia. Eles são chamados na Petrobras de "Silveirinhas".

Demissões

Além de Prates, ao menos 20 assessores e executivos com status de diretor e gerente foram demitidos. Entre eles, o diretor financeiro, Sergio Caetano Leite, e o gerente-executivo de Relações Institucionais, João Paulo Madruga.

A assessoria de imprensa da Petrobras afirmou à coluna da Malu Gaspar, do O Globo, que os desligamentos tratam-se de um "procedimento padrão".

Quem é Magda Chambriard?

Carioca formada em engenharia civil na UFRJ, ela também possui pós-graduação em engenharia química, engenharia de reservatórios e avaliação de formações e engenharia de reservatórios e produção.

Em 1980, Magda entrou na Petrobras como estagiária, permanecendo na estatal por mais de 20 anos. A longa trajetória na petroleira foi fundamental para ela ingressar na ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis) como assessora de diretoria, em 2002.

Em 2005, assumiu a Superintendência de Exploração (SEP) da Agência, sendo responsável pela regulação e fiscalização das atividades exploratórias no território nacional. A partir de 2006, assumiu, simultaneamente à SEP, a Superintendência de Definição de Blocos (SDB).

O auge de sua carreira ocorreu entre 2012 e 2016, quando assumiu o posto de diretora-geral da ANP, durante o governo Dilma Rousseff (PT).

Segundo seu perfil no Linkedin, Chambriard atua como diretora da Assessoria Fiscal da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro desde abril de 2021. Ela também é sócia da empresa Chambriard Engenharia e Energia desde janeiro de 2018.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.