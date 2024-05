Salvadore J. N. Busacca. Desde 2023, várias lojas da Polishop têm enfrentado ações de despejo em shoppings devido à falta de pagamento





A varejista Polishop entrou com um pedido de recuperação judicial na 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais de São Paulo (TJ-SP). As informações são do g1.

Conforme relatado, a empresa tem uma dívida de R$ 395 milhões e estava buscando renegociar seus compromissos com os credores. Contudo, enfrentava desafios, principalmente por causa dos impactos duradouros da pandemia de Covid-19.

Como consequência, mais de metade das lojas físicas da Polishop foram fechadas, resultando na demissão de cerca de 2 mil funcionários.

Dificuldades financeiras

Desde 2023, várias lojas da Polishop têm enfrentado ações de despejo em shoppings devido à falta de pagamento.

Também entre 2022 e 2024, pelo menos 50 ações desse tipo foram movidas contra a rede varejista.

O Portal iG procurou a Polishop por meio de sua assessoria de imprensa, porém, até o momento da publicação desta nota, não houve pronunciamento por parte da empresa. O espaço permanece aberto e, caso haja alguma manifestação, o artigo será atualizado.

