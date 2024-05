Fenae Agência da Caixa

Nesta quarta-feira (1º), celebra-se o Dia do Trabalho. A data foi instituída no Brasil em 26 de setembro de 1924, pelo presidente Artur Bernardes, e nem sempre foi feriado nacional. Posteriormente, em 1º de maio de 1943, durante o governo de Getúlio Vargas, o Dia do Trabalho foi oficialmente reconhecido como feriado nacional, por meio do Decreto-Lei nº 5.452, que instituiu a CLT.

Veja o que abre e fecha na data

INSS

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) informa que, devido ao feriado do Dia do Trabalhador, no dia 1º de maio (segunda-feira), as agências estarão fechadas em todo o país.

As atividades serão retomadas normalmente na próxima terça-feira, dia 2 de maio.

Destaca-se que mesmo com o fechamento das unidades de atendimento, os serviços online estarão disponíveis durante o feriado, por meio do portal Meu INSS ( gov.br/meuinss/ ) e do aplicativo para celular.

A Central Telefônica 135 funcionará apenas com atendimento eletrônico.

Bancos

As agências bancárias não estarão abertas para atendimento presencial ao público no dia 1º de maio, quarta-feira, quando é comemorado o Dia do Trabalho.

As compensações bancárias, incluindo a TED, também não serão efetivadas no período.

O PIX, que funciona 24 horas todos os dias e feriados, poderá ser feito normalmente.

Como alternativa, os clientes podem usar os canais digitais e remotos dos bancos, como sites e aplicativo, para a realização de transferências e pagamento de contas nos dias em que não houver expediente nas agências. Em algumas localidades, as salas de autoatendimento também estarão disponíveis aos clientes, a critério da instituição.

“Os canais digitais dos bancos, como internet e mobile banking, são uma alternativa para a realização de transferências e pagamento de contas. Atualmente, 7 em cada 10 operações bancárias são feitas pelos meios digitais, reflexo da comodidade, rapidez e segurança proporcionada por estes canais”, informa Walter Faria, diretor-adjunto de Serviços da Federação Brasileira de Bancos (Febraban).

As contas de consumo (água, energia, telefone, etc.) e os carnês com vencimento no dia do feriado poderão ser pagos, sem acréscimo, no dia útil seguinte, ou seja, 2 de maio, quinta-feira. Normalmente, os tributos já vêm com datas ajustadas ao calendário de feriados nacionais, estaduais e municipais.

“Caso isso não tenha ocorrido no documento de arrecadação, a sugestão é antecipar o pagamento ou, no caso dos títulos que têm código de barras, agendar o pagamento nos caixas eletrônicos, internet banking e pelo atendimento telefônico dos bancos”, orienta Faria.

Boletos bancários de clientes cadastrados como sacados eletrônicos poderão ser pagos via DDA (Débito Direto Autorizado).

Bolsa de Valores

A Bolsa de Valores do Brasil, conhecida como B3, também estará fechada durante o feriado. As negociações de ETFs, fundos, derivativos e até títulos públicos do Tesouro Direto estarão suspensas. A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) também estará fechada no Dia do Trabalho, e este dia não será considerado útil para a contagem de prazos.

Correios

Não haverá funcionamento nas agências dos Correios no feriado. O órgão de postagem só voltará às atividades no dia útil seguinte, quinta-feira (2), de acordo com a instituição.

Procon-SP

O Procon-SP informa que nesta quarta-feira, 1º de maio, feriado em comemoração ao Dia do Trabalho, os setores administrativos, a Ouvidoria, os postos avançados nas delegacias, os núcleos regionais, assim como o posto localizado dentro do Poupatempo Sé, estarão fechados.

Mas, os consumidores podem registrar reclamações a qualquer momento pelo site que funciona ininterruptamente.

