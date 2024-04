Sophia Bernardes Correios divulga cronograma para concurso público

Os Correios anunciaram o cronograma para a realização de um novo concurso público nacional. Conforme as informações divulgadas, o edital está previsto para ser lançado no segundo semestre de 2024.

Até agora, o número de vagas ainda não foi determinado.

O calendário foi apresentado para as federações representativas dos empregados. Confira:

Março a julho: Planejamento e processo licitatório.

Agosto: Contratação da banca.

Setembro: Publicação do edital;

Dezembro: Início das contratações.

“Realizar o concurso público é um dos compromissos assumidos pela atual gestão da empresa, como medida de fortalecimento da estatal, que foi retirada da lista de privatizações pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva em seu primeiro dia de governo”, afirmou em nota.

