Hoje, 1° de maio, Dia do Trabalhador, marca o início de um mutirão de emprego online que oferece 800 mil vagas em todo o país, abrangendo uma variedade de setores. Esta iniciativa, que conta com a colaboração de 170 mil empresas, é o resultado de uma parceria entre o Banco Nacional de Empregos (BNE) e a plataforma Trabalha Brasil. Para se candidatar, os interessados podem acessar os sites www.bne.com.br e www.trabalhabrasil.com.br .

As vagas estão distribuídas em áreas como comércio, administração, logística, alimentação, limpeza, finanças e tecnologia da informação, entre outras.

Distribuição por região

A região Sudeste lidera em número de vagas disponíveis, com um total de 348.022 oportunidades. Em seguida, temos o Sul, com 231.139 vagas. O Centro-Oeste oferece 92.476 postos de trabalho, enquanto o Nordeste conta com 113.073 e o Norte, com 19.058.

Webinars

A programação do Dia do Trabalhador também inclui a realização de dois webinars sobre os temas "Jovens no Mercado de Trabalho" e "Dicas para Entrevista e Recolocação no Mercado de Trabalho". Ambos os eventos online serão gratuitos e acontecerão às 14h e às 16h, respectivamente.

O Banco Nacional de Empregos (BNE) é uma referência entre os sites de currículos no Brasil, contando com mais de 135 mil empresas cadastradas. Já o Trabalha Brasil dispõe de uma equipe composta por mais de cem profissionais de Tecnologia e Recursos Humanos, dedicados a aprimorar constantemente a plataforma para atender às necessidades dos trabalhadores.

