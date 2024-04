Agência Brasil Haddad defende que inflação está controlada após resultados de março do IPCA

Nesta quarta-feira (10) o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, comemorou o resultado do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de março. O indicador registrou um aumento de 0,16% em março, após uma alta de 0,83% no mês anterior.

“A inflação está controlada no Brasil, a gente vem dizendo isso reiteradamente, que a inflação está cada vez menor no Brasil, nós não estamos comprometendo de maneira nenhuma o compromisso com o poder de compra do salário, a massa salarial está crescendo, o emprego está crescendo, com a inflação baixa”, defende.

No acumulado dos últimos 12 meses até março, o IPCA apresentou alta de 3,93%, comparado à alta de 4,50% registrada no mês anterior.

Inflação

A inflação no Brasil atingiu o nível mais fraco em oito meses. No acumulado dos últimos 12 meses até março, o IPCA apresentou alta de 3,93%, comparado à alta de 4,50% registrada no mês anterior.

No cálculo deste mês, foram comparados os preços levantados entre 01 de março e 28 de março (período de referência) com os preços praticados entre 30 de janeiro e 29 de fevereiro de 2024 (período base).

No Boletim Focus desta terça-feira (9), o Banco Central (BC) divulgou que o mercado espera que o IPCA vai terminar 2024 em 3,76%, acima da projeção da última semana (3,75%).

O IPCA mede a variação média dos preços de uma cesta de produtos e serviços consumidos pelas famílias brasileiras com renda entre 1 e 40 salários mínimos. Ele é fundamental para avaliar a inflação no país

