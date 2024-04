Agência Petrobras Petrobras descobriu petróleo em águas profundas

A Petrobras anunciou, nesta terça-feira (9), que descobriu a existência de petróleo em águas profundas na Bacia Portiguar, no poço Anhangá , nas proximidades dos estados do Ceará e do Rio Grande do Norte - o local fica a cerca de 190 km de Fortaleza e 250 km de Natal.

"A constatação de reservatórios turbidíticos de idade Albiana portador de petróleo é inédita na Bacia Potiguar e foi realizada através de perfis elétricos e amostras de óleo, que serão posteriormente caracterizados por meio de análises de laboratório", afirmou a Petrobras em comunicado.

Segundo a companhia, esta é a segunda descoberta na Bacia Potiguar em 2024. A nova acumulação de petróleo foi localizada a uma profundidade d'água de 2.196 metros. A Petrobras acrescentou que as descobertas "ainda merecem avaliações complementares". A empresa é operadora de ambas as concessões, com participação integral.







"As atividades exploratórias na Margem Equatorial representam mais um passo no compromisso da Petrobras em buscar a reposição de reservas e o desenvolvimento de novas fronteiras exploratórias que assegurem o atendimento à demanda global de energia durante a transição energética", afirmou a petrolífera.



Ao todo, a Petrobras prevê investir US$ 3,1 bilhões em exploração na Margem Equatorial, que se estende do Amapá ao Rio Grande do Norte, até 2028.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp