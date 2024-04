ESG Insights Mineração em alto mar coloca Noruega em águas turbulentas

POR ASHLEY PERL

A Noruega tem uma reputação de liderança ambiental, desde a defesa de políticas internacionais de biodiversidade até sua proteção da natureza selvagem e regulamentos ambiciosos de biodiversidade.

Agora está caminhando para uma outra área, alavancando seu longo legado de produção offshore de petróleo e gás para o desenvolvimento de mineração em alto mar.

Em janeiro, a Noruega se tornou a primeira nação a abrir sua plataforma continental para a exploração comercial de minerais em alto mar. A proposta aprovada abre as portas para uma exploração “sustentável e responsável” em uma área de 281 mil quilômetros quadrados, aproximadamente o tamanho da Itália.

Mas determinar o que constitui mineração sustentável e responsável em alto mar poderia colocar a Noruega em águas legais turbulentas, ultrapassando os limites de vários acordos internacionais dos quais é signatária. Além das ações legais, a sociedade norueguesa, as empresas e a política global terão um papel decisivo em determinar como essa indústria controversa se desenvolverá. Outros países, como o Canadá, devem ficar atentos.

Embora o atual governo do Canadá se oponha à mineração em alto mar e tenha emitido uma moratória doméstica, há empresas canadenses fazendo lobby para que essa indústria se abra em águas internacionais. Mas há mais do que alguns obstáculos no caminho de uma indústria de mineração em alto mar em expansão – e por um bom motivo.

Mineração nas profundezas

A proposta de autorizar a mineração em alto mar foi iniciada pelo ministério que supervisiona a enorme indústria petrolífera offshore da Noruega há décadas. Foi solicitado o mapeamento de “depósitos minerais comercialmente interessantes na plataforma continental norueguesa” e foram encontrados sulfetos e crostas de manganês com altas concentrações de cobre, zinco e cobalto, além de elementos raros.

As tecnologias necessárias para minerar crostas de manganês diferem daquelas necessárias para minerar sulfetos. As crostas de manganês são extraídas raspando finas camadas de minerais das bordas das rochas do fundo do mar, disse Walter Sognnes, CEO da empresa de mineração em alto mar Loke Marine Minerals, com sede na Noruega, a quem entrevistei para esta reportagem. Já os sulfetos são extraídos por perfuração no fundo do mar usando tecnologia da indústria de petróleo e gás.

O Ministério de Energia da Noruega acredita que os minerais da mineração em alto mar poderiam atender à demanda exigida da transição de energia verde e garantir o abastecimento. Mas cientistas e organizações opositoras argumentam que essa lógica é defeituosa.

Os opositores da mineração em alto mar dizem que ela danificará irreversivelmente a biodiversidade e os ecossistemas. Também alertam que ela afetará a pesca, causará plumas de sedimentos, danificará o fundo do mar, aumentará a poluição e contribuirá para vários outros efeitos de transbordamento.

Se o governo norueguês avançar a mineração em alto mar além da fase de exploração, Sognnes espera que as operações de mineração em grande escala possam estar em andamento na Noruega até o início da década de 2030.

Plataforma continental da Noruega

De acordo com a norma da Organização das Nações Unidas (ONU), os países costeiros têm uma Zona Econômica Exclusiva de 200 milhas náuticas que se estende para fora das suas costas, dentro da qual têm o direito de explorar e utilizar os recursos no fundo do mar e na coluna de água.

Isso é verdade para a Noruega. No entanto, em 2009 um pedido do país para estender sua plataforma continental foi aprovado por um órgão regulador da ONU. Essa decisão acrescentou 235 mil quilômetros quadrados de fundo marinho ao seu território – embora a água acima do fundo do mar não seja, crucialmente, incluída como território norueguês.

Isso significa que as atividades de mineração em alto mar propostas pela Noruega ocorrerão no fundo do mar, sob a jurisdição do país. No entanto, como me descreveu o professor de direito marítimo da Universidade de Oslo Alla Pozdnakova, quaisquer atividades de mineração no pedaço do fundo do mar da Noruega “inevitavelmente afetarão a coluna de água onde o Tratado [do Alto Mar] acabará se aplicando” – com repercussões legais potencialmente significativas.

O Alto Mar — ou não?

Em 2023, o Tratado do Alto Mar da ONU foi adotado por mais de 80 nações – incluindo a Noruega – e destina-se a administrar os dois terços dos oceanos fora da responsabilidade de qualquer país.

A mineração traz muitas questões legais complicadas que podem envolver o Tratado do Alto Mar, disse Pozdnakova.

Por exemplo, qualquer um dos 80 países que assinaram o Tratado do Alto Mar poderia propor uma área marinha protegida em qualquer lugar do alto mar. Em teoria, essa poderia ser uma área que a Noruega planeja minerar em alto mar.

Também é importante notar que, embora o Tratado do Alto Mar tenha sido assinado pela Noruega, ele ainda não entrou em vigor. Mas o momento da ratificação do tratado pela Noruega pode coincidir com o início da fase de exploração das operações de mineração em águas profundas, afirmou Pozdnakova, o que poderia complicar ainda mais o cenário legal e político para o país.

Há também acordos regionais que podem suscitar preocupações.

O Tratado de Svalbard, por exemplo, é um acordo assinado pelo Canadá e outros 45 países. Ele dá à Noruega direitos soberanos sobre o arquipélago. E preconiza igualdade entre os signatários quando se trata de atividades marítimas, industriais, mineradoras e comerciais.

Pozdnakova observa que há algum debate sobre a extensão geográfica do tratado, que foi assinado em 1920. Mas, dependendo da extensão do tratado, parte da área proposta pode se sobrepor.

“Uma vez que algumas empresas obtêm uma licença então imediatamente você tem essa questão se o Tratado de Svalbard se aplica a esta área específica e o que isso significa”, disse Pozdnakova.

A convenção que protege o ambiente marinho do Oceano Atlântico Nordeste, conhecida como Convenção para a Proteção do Meio Marinho do Atlântico Nordeste (Ospar), também pode levantar preocupações sobre o impacto da mineração em alto mar na região, desde plumas de sedimentos até impactos na pesca e outros. No entanto, a convenção não proíbe as atividades da Noruega em sua plataforma continental, disse Pozdnakova.

Além das leis

Vários países, incluindo Canadá, França e outros, pediram uma moratória ou pausa preventiva na mineração em alto mar em “áreas além da jurisdição nacional”.

A abertura da plataforma continental pela Noruega prejudica o movimento de moratória, disse Rak Kim, professor associado de governança do sistema terrestre no Instituto Copernicus de Desenvolvimento Sustentável da Universidade de Utrecht.

“Acho que é por isso que é uma decepção que a Noruega tenha tomado uma postura diferente. Não pelo impacto imediato que a exploração pode ter, mas muda a dinâmica política”, disse.

No entanto, a ação legal não é a única maneira de a Noruega ter problemas para colocar sua indústria de mineração em alto mar funcionando.

O financiamento sustentável pode desempenhar um papel – especialmente se houver um retrocesso da sociedade. “Já vemos alguns exemplos de alguns bancos, instituições financeiras que não querem investir nesse tipo de atividade”, disse Pozdnakova. “As implicações podem ser bastante graves por meio desses tipos de ações indiretas.”

Se a sociedade quiser manter seu status quo , fabricando mais carros elétricos, celulares e computadores, provavelmente há um argumento razoável a ser usado para a mineração em alto mar, disse Kim. Mas “a pergunta mais fundamental é: a tecnologia é a resposta para os problemas de sustentabilidade que estamos enfrentando?”

Se a tecnologia não for a resposta, “então talvez a sociedade precise fazer uma transição fundamental para outra coisa”, disse Kim.

Ashley Perl – Bolsista do programa Dalla Lana Fellowship em Jornalismo e Impacto na Saúde na Universidade de Toronto.

Este texto foi republicado de The Conversation sob uma licença Creative Commons. Leia o artigo original em inglês.

Foto: Christopher Michel/Flickr A Noruega se tornou a primeira nação a abrir sua plataforma continental para a exploração comercial de minerais em alto mar.

