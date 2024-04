Reprodução/Twitter - 02/03/2023 Jean Paul Prates, presidente da Petrobras





Nesta sexta-feira (5), Jean Paul Prates, presidente da Petrobras, não participou das reuniões da diretoria executiva e do Conselho de Administração da estatal, conforme revelou o Portal G1. Prates, que é responsável por liderar a diretoria executiva e possui uma vaga no Conselho de Administração, órgão que define as estratégias da empresa, enfrenta um sério risco de demissão.

Aliados do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) defendem a remoção de Jean Paul Prates do cargo, propondo a nomeação de outra pessoa para assumir o comando da Petrobras.

Nas últimas semanas, Prates entrou em conflito com os ministros de Minas e Energia, Alexandre Silveira (PSD-MG), e da Casa Civil, Rui Costa (PT-BA), o que resultou na queda de seu prestígio no Palácio do Planalto.

O estopim da crise ocorreu quando Prates se absteve da votação do Conselho de Administração da Petrobras, que decidiu reter os R$ 43,9 bilhões dos dividendos extraordinários que seriam pagos aos acionistas.





Nesta sexta-feira, o Conselho de Administração se reuniu para discutir alternativas sobre como esses dividendos podem ser pagos.

Jean Paul Prates vai se encontrar com o presidente Lula na próxima segunda-feira (8). Fontes próximas ao governo indicam que a demissão do presidente da estatal seja confirmada, com a nomeação de um novo líder para a Petrobras.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.