Crédito: Ricardo Stuckert Lula e Jean Paul Prates





O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vai se encontrar com o presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, para definir o futuro dele. A reunião está marcada para segunda-feira (8) e a intenção de ambos é esclarecer a crise que gira em torno da empresa, segundo o jornalista Lauro Jardim.

Nas últimas semanas, Prates entrou em rota de colisão com o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira (PSD-MG), por conta de críticas públicas. Ele também falou mal do ministro das Relações Institucionais, Rui Costa (PT-BA), mas nos bastidores.

Lula não gostou nem um pouco de descobrir, após ler a coluna da jornalista Mônica Bergamo, que Prates pediu uma reunião para definir o seu futuro na Petrobras, além de ter visto os ataques sofridos por Silveira.

Segundo o jornal O Globo, um assessor do presidente da República afirmou que “ficou parecendo que ele [Prates] queria emparedar o Lula. E ninguém empareda o Lula”.





Jean Paul Prates tem buscado encerrar a crise que existe na Petrobras. Ele tentou se encontrar com Silveira, mas foi completamente ignorado pelo ministro.

Jean Paul Prates, que nunca teve unanimidade em seu cargo, viu seu prestígio com o presidente Lula diminuir. Alguns membros do governo defendem uma possível troca no comando da Petrobras, o que tem deixado o chefe da empresa incerto sobre seu futuro.

