O ministro de Portos e Aeroportos , Silvio Costa Filho (Republicanos), informou nesta quarta-feira (3) que o "Voa Brasil" , programa que oferece passagens aéreas por até R$ 200, será implementado a partir deste mês.

O anúncio do ministro foi feito durante o lançamento de outra novidade do governo federal, o " Asas para Todos", um programa da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) e do Ministério de Portos e Aeroportos (MPor), cujo objetivo é incentivar a diversidade, a inclusão e a capacitação no setor aéreo.

O lançamento do "Voa Brasil" foi adiado uma série de vezes. Apresentado por Márcio França (ex-ministro de Porto e Aeroportos), ainda em 2023, o programa tinha previsão para ser implantado em janeiro deste ano. Abaixo, veja alguns detalhes do que já foi apresentado pelo governo federal.





Como funciona?

O Voa Brasil oferecerá 5 milhões de passagens por até R$ 200 reais. Segundo o governo federal, a estimativa é que a iniciativa comtemple até 22 milhões de brasileiros.

Quem poderá participar?

O Ministério de Portos e Aeroportos definiu que dois grupos poderão participar do programa. O primeiro é formado por 21 milhões de aposentados do Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), com renda de até dois salários mínimos (o equivalente a R$ 2,824 mil). Já o outro engloba 700 mil estudantes do Programa Universidade Para Todos (Prouni).

De acordo com o governo federal, porém, quem viajou nos últimos 12 meses não terá direito ao benefício.

Quando as passagens serão disponibilizadas?

O período de baixa-temporada, ou seja, fora das férias escolares, será o de maior oferta. A expectativa é que, na época de maior procura, o número de passagens a R$ 200 diminua.

Sem verba da União

O Voa Brasil não terá impcto nas contas públicas. Segundo o governo, o programa está sendo viabilizado graças a um acordo com as companhias aéreas, que receberam um corte de 19% no valor do combustível de aviação.

