Divulgação Produção industrial cai 0,3% em fevereiro, diz IBGE

A indústria no Brasil registrou retração de 0,3% em fevereiro, segundo dados divulgados nesta quarta-feira (3) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Nos dois primeiros meses de 2024, o setor acumulou perdas de 1,8%, revertendo parte do saldo positivo de 2,7% observado entre agosto e dezembro de 2023.

O relatório revelou que 10 dos 25 setores industriais submetidos a análise registraram uma queda na produção em comparação com o mês anterior. Os principais impactos negativos foram observados nos segmentos de produtos químicos, com uma redução de 3,5%, indústrias extrativas com queda de 0,9%, e produtos farmoquímicos e farmacêuticos, que apresentaram uma diminuição de 6,0%.

Comparado a fevereiro de 2023, a produção registrou um aumento de 5,0%. Esses dados colocam a indústria nacional 1,1% abaixo do nível pré-pandemia, de fevereiro de 2020, e significativamente 17,7% abaixo do recorde histórico alcançado em maio de 2011.

No que se refere à taxa anualizada, houve um avanço de 1% em fevereiro, evidenciando um aumento de ritmo em comparação aos resultados registrados em janeiro de 2024 (0,4%) e dezembro de 2023 (0,1%).

“Analisando as grandes categorias econômicas, a produção de bens intermediários caiu 1,2% e foi a única a reportar queda em relação ao mês anterior. Bens de consumo duráveis subiram 3,6% e puxaram para cima o resultado”, defende Maykon Douglas, economista da Highpar.

“O resultado em fevereiro lembra um pouco o de janeiro, com queda no número cheio e um bom número de atividades no campo positivo. O setor começa a dar alguns sinais melhores neste início de ano, com crescimento maior da produção de bens duráveis”, complementa.

“Com o consumo familiar mais forte e a gradual retomada das concessões de crédito às empresas, o outlook é mais favorável do que em 2023”, finaliza.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp