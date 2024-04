Agência Brasil Cartão de crédito: juros recuam pelo 2º mês e atingem 412,5% ao ano em fevereiro

Nesta terça-feira (2), o Banco Central (BC) divulgou que os juros praticados pelas instituições financeiras em operações com cartão de crédito rotativo tiveram uma redução significativa de 6,8 pontos percentuais em fevereiro, atingindo a taxa de 412,5% ao ano.

Este é o segundo mês consecutivo de queda, uma vez que em janeiro o valor estava em 419,3% ao ano.

Apesar da queda registrada, a taxa permanece acima do limite estabelecido pela regra vigente desde o início de janeiro. O valor de fevereiro, no entanto, representa a menor taxa dessa modalidade desde dezembro de 2022, quando a taxa atingiu 411,9% ao ano, conforme aponta a série histórica do BC.

Ainda segundo o relatório, a inadimplência da carteira de crédito total do sistema financeiro nacional permaneceu estável em fevereiro, mantendo-se em 3,3%. Essa estabilidade também foi observada na comparação ao longo de 12 meses.

Por segmento, os percentuais de inadimplência das carteiras de pessoas jurídicas e de pessoas físicas igualmente demonstraram estabilidade, ficando em 2,6% e 3,7%, respectivamente.

Conforme o relatório, a taxa média de juros cobrada para pessoas físicas atingiu 40,2% ao ano. Esse número reflete uma queda de 0,3 ponto percentual em relação ao mês anterior e uma redução mais expressiva de 3,8 pontos percentuais em comparação com o mesmo período do ano anterior.

Já nas operações com empresas, a taxa média de juros alcançou 21,4% ao ano, registrando uma diminuição mensal de 0,9 ponto percentual. Comparativamente ao mesmo período do ano anterior, essa taxa apresentou uma redução de 2,4 pontos percentuais.

