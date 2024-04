Marcelo Camargo/Agência Brasil - 14/06/2023 Ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira

Alexandre Silveira, ministro de Minas e Energia, anunciou um investimento de R$ 21,7 bilhões em obras de cinco estados, referentes a um leilão feito pelo governo federal em 2023. Estava prevista a participação do presidente Lula (PT), no entanto, o chefe executivo acabou cancelando sua ida ao evento, ocorrida no Palácio do Planalto.



Os estados que receberão esses investimentos são: Goiás, Maranhão, Minas Gerais, São Paulo e Tocantins. Os contratos envolvem cerca de 4 mil quilômetros de linhas de transmissão nessas unidades federativas.





De acordo com o ministro, a assinatura desses contratos trarão "credibilidade" ao país, assim como "gerar mais de mil empregos de forma direta e indireta" e "inclusão social". Em conversa com os jornalistas no evento, Silveira ainda disse que as Medidas Provisórias (MPs) sobre energia renovável elaboradas pelo ministério, são "necessárias, pois o governo Bolsonaro foi omisso e perdeu tempo".

O governo utilizará dessas medidas para tentar baratear o custo da conta de luz dos brasileiros. Na última segunda-feira (1), o ministro da Fazenda Fernando Haddad, Lula e Silveira se encontraram para discutir o problema.

Silveira acredita que liberar esse recurso vai ser primordial para “quitar contas da escassez hídrica e, somado a isso, nós entendemos e os números demonstram que o que ainda sobraria de recursos nós teríamos condição de chegar aí entre 3,6% e 5% de dedução da conta de energia de todos os brasileiros e brasileiras”.

Ao ser questionado sobre uma possível troca de presidentes na Petrobras, o ministro respondeu que a escolha é de Lula. “Eu sou liderado pelo presidente da República”, comentou.

