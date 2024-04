Divulgação/General Motors PMI Industrial cai de 54,1 em fevereiro para 53,6 em março; confira

Nesta segunda-feira (1º), a pesquisa do Índice de Gerentes de Compras (PMI) revelou que, em março, a indústria brasileira manteve sua expansão, registrando um índice de 53,6, apesar de uma redução em comparação aos 54,1 observados em fevereiro.

Esse desempenho, que supera o limiar de 50 e indica crescimento pelo terceiro mês seguido, foi impulsionado por um aumento significativo na demanda , o mais forte em mais de dois anos e meio, estimulando tanto a produção quanto a geração de empregos no setor.

A pesquisa é baseada em dados coletados a partir de respostas mensais a questionários enviados a executivos responsáveis pelas compras em aproximadamente 400 empresas do setor industrial.

“O desempenho do setor no primeiro trimestre de 2024 foi consideravelmente melhor do que o registrado no quarto trimestre de 2023. De fato, a média para o PMI foi a mais alta desde os três meses até setembro de 2021”, destacou a diretora associada de economia da S&P Global Market Intelligence, Pollyanna De Lima.

“As pressões de custos permaneceram relativamente leves e a inflação de preços cobrados caiu para uma mínima de três meses, aumentando a probabilidade de outro corte na taxa de juros”, finaliza.

A demanda impulsionou o desempenho de março, afetando positivamente diversas partes do índice. As novas encomendas cresceram pelo terceiro mês, no ritmo mais intenso desde julho de 2021, especialmente na fabricação de bens de capital. Com isso, os fabricantes aumentaram a produção em março, registrando a segunda maior expansão desde meados de 2021, e criaram mais empregos.

